Mesut Kaya Gaziantep Fıstıkçılar Odası Başkanlığına Seçildi

Mesut Kaya, GATEM Toptancılar Sitesi'nde yapılan genel kurulda Gaziantep Fıstıkçılar Odası başkanı seçildi; hedef sektörü güçlendirip Antep fıstığının marka değerini artırmak.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:20
GATEM Toptancılar Sitesi'ndeki olağan genel kurulda yeni yönetim belirlendi

Gaziantep Fıstıkçılar Odası’nın olağan genel kurul toplantısı, GATEM Toptancılar Sitesi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla yapılan seçimde Mesut Kaya, oda başkanlığı görevine seçildi.

Mesut Kaya, oda yapısını daha etkin hale getirmeye, üretici ile esnaf arasındaki koordinasyonu güçlendirmeye ve Antep fıstığının ulusal ve uluslararası pazardaki marka değerini artırmaya yönelik projelere ağırlık vereceklerini belirtti. Hedeflerinin sektörü daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya taşımak olduğunu vurguladı.

Başkan Mesut Kaya yaptığı açıklamada: "Göreve başlamamızla birlikte sahadaki sorunlara odaklanacağız. Üretici ve esnafın beklentilerine hızlı karşılık veren, ulaşılabilir ve sonuç odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Hedefimiz, sektörü daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya taşımak".

Sektör çevreleri, gerçekleştirilen bu değişimin Gaziantep’in tarım ve ticaret ekosistemine olumlu katkılar sunacağını değerlendiriyor; yeni yönetimin şehrin ekonomik dinamizmine ivme kazandırması öngörülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

