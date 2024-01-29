Metro marketlerde büyük fırsatta yakalamaya hazır olun! Meyve sebze balık tavuk hepsi indirimde

Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların genellikle tercihleri arasında toptan satış yapan marketler yer alıyor. Bu marketlerden birisi olan Metro market, toptan satışlarda uygun fiyatlarla vatandaşlara bir çok seçenek sunmasının yanı sıra ekstra aktüel ürünler kataloğunda vatandaşların indirim kataloğunu yakalamasına olanak sağlıyor. eğer birbirinden uygun fiyatlara karnabahar, mantar, kestane, incik et, bütün piliç, levrek gibi ürünler satın almak istiyorsanız; muhakkak Metro marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyaya göz atmalısınız. 25 Ocak tarihinde başlayacak olan bu kampanya doğrultusunda vatandaşlar 31 Ocak tarihine kadar bu uygun fiyatlardan yararlanabilecek. Sizler evinize meyve, sebze, et, balık girsin istiyorsanız uygun fiyatlarda satışa çıkartılmış bu ürün fırsatları kesinlikle kaçırmayın. İşte Metro market 25 - 31 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğundaki indirimli lezzetler...

KARNABAHAR 16 TL, PORTAKAL 9 TL, LEVREK İSE 174 TL’YE SATIŞTA

Uygun fiyatlarla meyve, sebze, balık, et ürünleri satın almak istiyorsanız Metro marketlerin paylaşmış olduğu aktüel ürünler kataloğuna muhakkak göz atmalısınız. 31 Ocak tarihine kadar geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda portakal 9,90 TL, karnabahar kilogram 16,90 TL, balkabağı soyulmuş kilogram 28,90 TL, göbek marul adet 26,90 TL, kestane mantarı paket 79,90 TL, Aydın kestanesi 89,90 TL, bütün kavak kilogram 16,90 TL'ye satışta olacak. Meyve ve sebze ürünlerinin yanı sıra poşetle bütün piliç tavuk kilogram 69,80 TL, levrek 400 600 gr 174,50 TL, donuk dana işkembe paket 159,90 TL, kuzu çoban kavurma 309,90 TL’ye satışta olacak. Son olarak 25 Ocak aktüel ürünler kataloğunda paylaşılan uygun fiyatlı ürün ise dana inci kilogram oldu. Bu ürün ise 31 Ocak 2024 tarihine kadar 399,90 TL’ye satışta olacak.







