O marketten 10 TL üzeri alışveriş yapan yaşadı! Bulaşık makinesi tableti yüzde 50 indirimli satışta

Bulaşık makinesi tabletlerinde indirim kovalayan vatandaşlara müjde dolu haber Hakmar Express marketlerden duyuruldu. Hakmar Express marketler zaman zaman duyurmuş olduğu aktüel ürünler kataloğuyla vatandaşın birçok ihtiyacı olduğu ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartıyor. Bu sefer 10 TL ve üzeri alışverişlerde oldukça uygun bir kampanya başlatarak bulaşık makinesi deterjanını resmen yok fiyata satışa çıkardı. 20 Şubat 2024 tarihinde başlayan kampanya 4 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Bulaşık makinesi tableti alıp stoklamak isteyenler kesinlikle bu fırsatı kaçırmamalı. 30’lu tablet kapış kapış gidiyor.

30’LU TABLET 139 TL’YE KADAR DÜŞÜYOR

Hakmar Express marketlerin 20 Şubat 2024 tarihli başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğuyla bulaşık makinesi deterjanları da indirim bekleyen vatandaşlar göbek atacak. Finish marka 30’lu bulaşık makinesi deterjanı normalde 249 TL’den satıştayken, 10 TL ve üzeri alışverişlerde %50 oranında indirim kampanyasıyla 4 Mart 2024 tarihine kadar satışta olacak. Eğer Hakmar Express marketlerden 4 Mart 2024 tarihine kadar 10 TL ve üzere alışverişi yaparsınız sadece 139 TL’ye Finish Quantum Max 30’lu bulaşık makinesi deterjanını kapatacaksınız.

Uygun fiyatta alışverişin adres olan Hakmar Express’ten sizler de indirimli şekilde bulaşık makinesi deterjanı satın almak istiyorsanız, en yakın Hakmar Express market şubesine koşabilir uygun fiyata bu fırsatı yakalayabilirsiniz.