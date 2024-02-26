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Meyve sebzeler dip fiyattan satışa çıkartılacak! Herkes Tarım Kredi Kooperatif yolunu tuttu

Tarım Kredi Kooperatif marketlerden meyve ve sebzelerden indirim bekleyen vatandaşlara harika bir haber duyuruldu. Kampanya kapsamında başlatılan indirimle birlikte soğan, elma, limon gibi ürünler uygun fiyatlardan satışta olacak. 24 Şubat 2024 tarihinden başlayan kampanya 26 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerde uygun fiyatlarla satışa çıkartılan meyve sebze ürünleri…

Yayın Tarihi: 26.02.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:12
Meyve sebzeler dip fiyattan satışa çıkartılacak! Herkes Tarım Kredi Kooperatif yolunu tuttu

Taze meyve ve sebze ürünlerinde indirim kampanyası bekliyorsanız, Tarım Kredi Kooperatif marketlerden kaçırılmayacak fırsat sizleri bekliyor! Soğan, elma, limon gibi ürünler tarım kredi kooperatifi marketlerde oldukça uygun fiyatlarda satışta olacak. Tarım Kredi Kooperatif marketler hafta sonu fırsatları kampanyası kapsamında satışa çıkartılan bu ürünler 26 Şubat 2024 yani bugün sona erecek. Sizler de uygun fiyatlarla meyve ve sebze satın almak istiyorsanız, Tarım Kredi Kooperatif marketler kapanana kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmayı unutmayın.

 11 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA TAZE MEYVE SEBZE SATIN ALACAKSINIZ

Tarım kredi kooperatif marketlerde 24 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatılmış olan kampanya doğrultusunda 11 TL’den başlayan fiyatlarla taze meyve ve sebze satın alacaksınız. Kampanya doğrultusunda kuru soğan kilogram 12, 50 TL’den 11,25 TL’ye, portakal kilogram 16,90 TL’den 12,90 TL’ye, golden elma kilogram 25,90 TL’den 24,75 TL’ye, limon kilogram 15,90 TL’den 14,90 TL’ye, Starking elma 25,90 TL’den 24,75 TL’ye düşüyor. Sizler de uygun fiyatlarla elma, soğan, portakal, limon gibi ürünleri satın almak istiyorsanız; hiç vakit kaybetmeden sizlere en yakın olan Tarım Kredi Kooperatif marketlere gidebilirsiniz. Herhangi bir kart göstermeden Tarım Kredi Kooperatif marketlerin her şubesinden indirimli şekilde taze ve meyve sebzelerinizi sepete ekleyebilir, evinize dönebilirsiniz.

Meyve sebzeler dip fiyattan satışa çıkartılacak! Herkes Tarım Kredi Kooperatif yolunu tuttu

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