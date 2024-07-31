Microsoft'un Gelir ve Kar Raporu: Üç Aylık Dönemde Artış

Microsoft’un Üç Aylık Gelir ve Kar Raporu

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, mali takviminde 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemi kapsayan bilançosunu duyurdu. Şirketin geliri, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %15 artarak 64,7 milyar dolara ulaşırken, net karı da %10 yükselerek 22 milyar dolara çıktı.

Gelir ve Karda Önemli Artış

Geçen yılın aynı döneminde Microsoft'un geliri 56,2 milyar dolar olmuştu. Bu yılki rakamlar, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu çeyrek itibarıyla hisse başına kar da 2,69 dolardan 2,95 dolara yükseldi.

Bazı Beklentiler Karşılanamadı

Şirketin Akıllı Bulut geliri, %19 artışla 28,5 milyar dolara çıkmasına rağmen, piyasa beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı. Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde edilen gelir ise %29 artış gösterdi ancak önceki çeyrekte %31 olan büyüme oranını geride bıraktı.

CEO Satya Nadella’nın Değerlendirmesi

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, şirketin güçlü mali performansını vurgulayarak, "Yenilikçiliğimiz ve müşterilerin Microsoft'a olan güveni, bu sonucun temelini oluşturuyor," dedi. Nadella, şirketin yapay zeka alanındaki liderliğini sürdürerek, müşterilerinin kritik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.