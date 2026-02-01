Migros, 7 bin 875 Dağıtım Merkezi Çalışanını Kadroya Aldı — Tez-Koop-İş ile Toplu İş Sözleşmesi

Migros, Türkiye genelindeki 7 bin 875 dağıtım merkezi çalışanını kadroya alarak Tez-Koop-İş ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki haklardan yararlanacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:03
Migros, 7 bin 875 Dağıtım Merkezi Çalışanını Kadroya Aldı — Tez-Koop-İş ile Toplu İş Sözleşmesi

Migros, dağıtım merkezi çalışanlarını kadroya aldı

Tez-Koop-İş ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi hakları devreye giriyor

Migros, Türkiye genelinde taşeron firmalar tarafından yönetilen dağıtım merkezlerinde görev yapan 7 bin 875 çalışanını kadrosuna dahil etti.

Şirketten yapılan açıklamada, kadroya geçen dağıtım merkezi çalışanlarının, 54 yıldır iş kolunda örgütlü ve yetkili olan Tez-Koop-İş Sendikası ile gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki haklardan ve kurumsal faydalardan yararlanabilecekleri belirtildi.

Tez-Koop-İş Sendikası, 45 bin sendika üyesi çalışanı temsilen yetki belgesini Migros’a sundu. Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 20.01.2026 tarihinde başladığı ve devam ettiği açıklandı.

Bu düzenleme kapsamında dağıtım merkezi çalışanları, 2026 yılı için belirlenmiş ücretlerinin ve mevcut haklarının yanı sıra, sendikaya üye olan tüm çalışanlar gibi yeni dönem yan hak ve kazanımlardan da yararlanabilecek.

Toplu İş Sözleşmesi ile Sağlanan Nakdi Haklar: İkramiye, yakacak yardımı, giyim yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramı ve izin harçlığı, öğrenim gören çocuklarına tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme ve askerlik yardımları.

Ulaşım ve Servis İmkanları: Servis hizmetine ek olarak, ilgili belediyeler tarafından belirlenen abonman tutarına göre yol parası desteği.

İzin Hakları: İş Kanunu’ndan gelen izin haklarının yanı sıra ek 2 gün yıllık izin hakkı ve evlilik, taşınma, doğum, ölüm, sünnet ve süt izinleri.

Migros Çalışanlarına Özel Avantajlar: BES programına katılan ve maaşının yüzde 4’ü kadar prim ödeyen çalışanlara Migros tarafından eş katkı, özel sağlık sigortasında yüzde 50 Migros desteği, Migros alışverişlerinde yüzde 5 indirim ve çalışan ile ailesinden toplam 5 kişinin faydalanabildiği özel mobil hat indirimi sağlanacak.

MİGROS, TÜRKİYE GENELİNDE TAŞERON FİRMALAR TARAFINDAN YÖNETİLEN DAĞITIM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN...

MİGROS, TÜRKİYE GENELİNDE TAŞERON FİRMALAR TARAFINDAN YÖNETİLEN DAĞITIM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN 7 BİN 875 ÇALIŞANINI KADROSUNA DAHİL ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altında Sert Dalgalanma: Ons Altın Yaklaşık %11 Geriledi
2
Karsan CDP'de 'B' Seviyesiyle Sürdürülebilirlikte Yönetimi Güçlendirdi
3
İstanbul Fuar Merkezi'ne 40 Bin Metrekarelik Yeni Salon: Kapasite %40 Artacak
4
McDonald’s Türkiye: Yüzde 98 yerlilikle 1 milyar dolar üretim katkısı
5
Aras Kargo 'Kırmızı Kahramanlar Saha Buluşması' ile 1000+ Çalışanı Sahada Buluşturdu
6
Bulgaristan'da Leva Sona Erdi: Euro Tek Yasal Para Birimi
7
Migros, 7 bin 875 Dağıtım Merkezi Çalışanını Kadroya Aldı — Tez-Koop-İş ile Toplu İş Sözleşmesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları