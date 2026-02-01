Migros, 7 bin 875 Dağıtım Merkezi Çalışanını Kadroya Aldı — Tez-Koop-İş ile Toplu İş Sözleşmesi

Migros, dağıtım merkezi çalışanlarını kadroya aldı

Tez-Koop-İş ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi hakları devreye giriyor

Migros, Türkiye genelinde taşeron firmalar tarafından yönetilen dağıtım merkezlerinde görev yapan 7 bin 875 çalışanını kadrosuna dahil etti.

Şirketten yapılan açıklamada, kadroya geçen dağıtım merkezi çalışanlarının, 54 yıldır iş kolunda örgütlü ve yetkili olan Tez-Koop-İş Sendikası ile gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki haklardan ve kurumsal faydalardan yararlanabilecekleri belirtildi.

Tez-Koop-İş Sendikası, 45 bin sendika üyesi çalışanı temsilen yetki belgesini Migros’a sundu. Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 20.01.2026 tarihinde başladığı ve devam ettiği açıklandı.

Bu düzenleme kapsamında dağıtım merkezi çalışanları, 2026 yılı için belirlenmiş ücretlerinin ve mevcut haklarının yanı sıra, sendikaya üye olan tüm çalışanlar gibi yeni dönem yan hak ve kazanımlardan da yararlanabilecek.

Toplu İş Sözleşmesi ile Sağlanan Nakdi Haklar: İkramiye, yakacak yardımı, giyim yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramı ve izin harçlığı, öğrenim gören çocuklarına tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme ve askerlik yardımları.

Ulaşım ve Servis İmkanları: Servis hizmetine ek olarak, ilgili belediyeler tarafından belirlenen abonman tutarına göre yol parası desteği.

İzin Hakları: İş Kanunu’ndan gelen izin haklarının yanı sıra ek 2 gün yıllık izin hakkı ve evlilik, taşınma, doğum, ölüm, sünnet ve süt izinleri.

Migros Çalışanlarına Özel Avantajlar: BES programına katılan ve maaşının yüzde 4’ü kadar prim ödeyen çalışanlara Migros tarafından eş katkı, özel sağlık sigortasında yüzde 50 Migros desteği, Migros alışverişlerinde yüzde 5 indirim ve çalışan ile ailesinden toplam 5 kişinin faydalanabildiği özel mobil hat indirimi sağlanacak.

