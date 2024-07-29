Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

Amasya'da gerçekleştirilecek yeni bir ihale ile yatırımcılara önemli bir fırsat daha sunuldu. 1.071,78 metrekarelik taşınmaz mülk, uygun fiyatı ve cazip koşullarıyla dikkat çekti. İhale tarihine sadece bir gün 17 saat kala, yatırımcılar bu fırsatı değerlendirmek için hazırlıklarını sürdürdü. Peki ihaleye dair detaylar neler oldu? Kimler bakanlığın arsa ihalesine katılabilecek? Şartlar neler ve arsanın bedeli ne kadar? İşte tüm bilinmesi gerekenler…



İhale detayları neler?

Bakanlığın yayımladığı ihale, 31 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:50'de Amasya'da yapılacak. Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün organize ettiği bu ihale, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunmuş olacak. Tahmin edilen ihale bedeli 78.000,00 TL olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyenlerin ödemesi gereken teminat bedeli ise 19.500,00. TL olarak belirlendi.





Taşınmaz bilgileri neler? Arsa nerede, büyüklüğü ne kadar?

Yüzölçümü: 1.071,78 m²

Taşınmaz No: 05030103034

Pafta/Ada/Parsel: G34-B-11-B-4/106/6

İmar Durumu: İmar durumu bulunmamaktadır.

Yasal Dayanak: 2886 / 45

Hazine Hissesi: 1/1

Arsanın yeri: Amasya Gümüşhacıköy





İhaleye katılmak veya detaylı bilgi almak isteyenler, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek detayları alacaklar. İhaleye katılacaklar, ihale bedelini ödemeden katılım sağlayamayacaklar. Ayrıca söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artımaya sunulacak.