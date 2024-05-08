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Milyonlarca emeklinin yeni maaşı belli oldu! 10.000-12.000 TL maaş alanlar dikkat!

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları açıklandı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 19:42
Milyonlarca emeklinin yeni maaşı belli oldu! 10.000-12.000 TL maaş alanlar dikkat!

Milyonlarca emeklinin maaşında bu oranlarda artış yaşanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE BU ZAMLAR YAPILACAK

Emekli vatandaşlar Temmuz ayında yapılacak zam oranlarını yakından takip ediyor. Ekonomik sıkıntıları günden güne büyüyen emekliler birkaç aydır yeni iyileştirme taleplerini sık sık dile getirse de maaşlarda herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Ocak ayı zam döneminde emekli maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapıldı ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. 

emekli maaş oranları belirlendi

Emekli vatandaşlara yapılacak zam oranları enflasyon oranları kapsamında belirlenecek. Senenin ilk üç ayında enflasyon oranları yüzde 15.06 oranında gerçekleşti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında TÜFE oranlarının yüzde 36.36 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Tahminlere göre Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 6.71, Şubat ayında yüzde 4.53, Mart ayında yüzde 3.16 oranında gerçekleşti. Diğer enflasyon oranları yüzde 3.22 oranında gerçekleşirse Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 18.75 oranında zam yapılacak. 

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