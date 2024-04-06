Milyonlarca ev sahibine bizzat bakan duyurdu! Sadece 3 gün süreniz kaldı

Maliye Bakanlığı’nın başındaki isim Mehmet Şimşek, kira kazancı üzerinden vergi beyannamesi göndermeyen mülk sahiplerine, sosyal medya aracılığıyla önemli bir uyarıda bulundu. Şimşek, 2023 yılı için belirlenen 21 bin Türk Lirası tutarındaki muafiyet limitini aşanların, olası cezai yaptırımlardan kaçınmak için en geç 5 Nisan tarihine kadar beyanlarını teslim etmeleri gerektiğini vurguladı.





BAKAN ŞİMŞEK UYARDI: SON GÜN 5 NİSAN

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri beyanında bulunmayan mülk sahiplerine yönelik sıkı denetimlerin devam ettiğini duyurdu. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, tapu ve MERNİS gibi idari kayıtlar ile teknolojik araçları kullanarak, beyanname vermeyen mükellefleri belirleme çabalarını yoğunlaştırdığını ifade eden Şimşek, 1,2 milyon gayrimenkul üzerinde yürütülen denetimlerde 420 bin adetinde yerinde inceleme yapıldığını bildirdi. Ayrıca, 2023 yılı için belirlenen 21 bin TL’lik kira geliri istisna sınırını aşan ev sahiplerinin, olası cezai işlemlerden kaçınmak için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı.

Bakan Şimşek;

"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.