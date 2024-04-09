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Milyonlarca kişiye 1.250 TL ulaşım yardımı! Almak için tek şart isteniyor

Bayramda memleketine gitmek isteyenlerin biletini Aile Bakanlığı karşılıyor! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 09.04.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 19:54
Milyonlarca kişiye 1.250 TL ulaşım yardımı! Almak için tek şart isteniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bayram öncesinde memleketlerine gitmek isteyen öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Bayramda memleketlerine seyahat etmek isteyen öğrencilere yönelik 1250 TL'lik ulaşım desteği için başvurular başladı.

Bu destek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Program kapsamında, Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrencilere destek sunuluyor. Destekten faydalanacak öğrencilerin, yıllık 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere toplamda dört bilet hakkı bulunuyor.

Başvurular, öğrenci ya da ailesinin en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gitmesiyle yapılabiliyor. Başvuru sırasında öğrenciye veya ailesine ait bilet ve öğrenci durumuna ilişkin belgelerin talep edildiği vurgulanıyor. Başvurularla ilgili detaylı bilgilere 81 ilin başvuru adreslerine erişim sağlanabiliyor.

bayramda öğrencilere bilet desteği

Ulaşım yardımı adı altında öğrencilere 1250 TL'lik bilet parası verilecek. Ödemeler, bilette yazılı tutarın tamamının ödenmesi esas alınarak gerçekleştirilecek. Başvuru için son tarihlerin takip edilmesi ve gerekli belgelerin tamamlanması önem arz ediyor.

Memleketlerine seyahat etmek isteyen öğrenciler için sunulan bu destek, öğrencilerin bayramı aileleriyle bir arada geçirmelerine olanak sağlarken, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunu da pekiştiriyor.

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