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Milyonlarca kişiye sabah 09.00'da duyuruldu! 1 Temmuz'da ödemeler hesaba yatacak

Bugün 32496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bireysel emeklilik planlarında kısmi ödeme dönemi 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Tasarruflarınızın yüzde 50'ye varan kısmı ev satın almak veya eğitim masraflarını karşılamak için kullanılabilir. Bugün 32496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bireysel emeklilik planlarında kısmi ödemelere ilişkin hükümlerde değişiklik yapılıyor. İlgili mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle bireysel emeklilikte kısmi ödeme döneminin yürürlük tarihi 2024 Mart ayı sonundan 1 Temmuz 2024'e kadar ertelendi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 14:20
Milyonlarca kişiye sabah 09.00'da duyuruldu! 1 Temmuz'da ödemeler hesaba yatacak

Kısmi ödeme döneminde, ev satın alma, evlenme, eğitim, doğal afet vb. durumlarda, bireysel emeklilik sigortanızdan çekilmenize gerek kalmadan birikimlerinizin %50'sine kadar toplu ödeme alabilirsiniz. Bu kısmi ödeme tutarı ise başvuru yapıldıktan sonra alınacaktır. Ayrıca devlet katkısının miktarı talebe göre değişmektedir.

Mevzuat hükümlerine göre doğal afetler ve eğitim durumlarında kısmen ödenen tutarın %25'i oranında devlet katkısı verilmektedir. Eğitim sırasında kısmi ödeme için sözleşme bildirim süresi 4 yıldır. Doğal afet durumunda bu kısmi ödemenin yapılması çok uzun sürmez. Öğrenciler dört yıllık eğitim masraflarının bir kısmını kendi hesaplarından ödeyebilirler. Taksitli aylık veya yıllık gelir sigortasının ürünü olarak kullanılmaktadır.

"Sözleşme en az 5 yıl yürürlükte olmalı"

Milyonlarca kişiye sabah 09.00'da duyuruldu! 1 Temmuz'da ödemeler hesaba yatacak

Sözleşmeleri en az beş yıldır yürürlükte olan ve aynı zamanda katkı payı ödeyen katılımcılar kısmi ödeme imkanından yararlanabileceği gibi beş yılda bir kısmi ödeme seçeneğinden de faydalanabilirler. Ancak kısmi ödeme yaptıysanız 3 yıl süreyle sözleşmeyi iptal edemezsiniz.

"Bireysel emeklilik sisteminin katılımcı sayısı yaklaşık 9 milyon kişiye ulaştı"

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre bireysel emeklilik sistemlerinin toplam bağışı 14 Mart 2024 itibarıyla 812,3 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Toplam fon tutarının 722.240 milyon TL'si katılımcılar tarafından, 94.556 milyon TL'si ise devlet katkısıyla sağlandı. Bu sistemin toplam katılımcı sayısının 8,89 milyon olduğu belirtiliyor.

Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı ve ekonomist Şenol Babşçu, sosyal medya hesabı olan https://twitter.com/senolbabuscu aracılığı ile tartışmalı ödemelere ilişkin bir paylaşım yaptı. Şenol Babuşçu'nun paylaşımı şöyle:

Milyonlarca kişiye sabah 09.00'da duyuruldu! 1 Temmuz'da ödemeler hesaba yatacak

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