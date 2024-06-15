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Milyonlarca öğrenci kahrolacak! Tamı tamına yüzde 50 zam geldi

Öğrencilere kötü haber! Yarı yarıya zamlandı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 14:22
Milyonlarca öğrenci kahrolacak! Tamı tamına yüzde 50 zam geldi

Zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor! Yüzde 50 zam yapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜZDE 50 ZAM HABERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni dönem öğrenci yurtlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İBB bünyesinde olan öğrenci yurtlarına yüzde 50 zam yapıldı. Fiyatları piyasaya göre epey uygun olan İBB üniversite öğrencisi yurtları ücretleri aylık 1300 TL'den 1950 TL'ye yükseltildi. 

ibb yurtlarına yüzde 50 zam

İBB Haziran ayı için üçüncü meclis toplantısında belediyenin maddi harcamalarıyla ilgili bütçe görüşmeleri yapıldı. Yüzde 50 zam teklifine AKP meclis üyeleri hayır oyu verdi. Zam teklifi CHP meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmiş oldu. Yeni ücret tarifesi önümüzdeki eğitim öğretim dönemi 1 Eylül tarihi itibariyle geçerli olacak. 

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