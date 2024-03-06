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Milyonlarca vatandaş sonunda oh çekecek! Fiyatı 100 TL birden düştü

Bu defa zam değil indirim haberi geldi! Tüp fiyatlarında yüz liralık indirim! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 17:09
Milyonlarca vatandaş sonunda oh çekecek! Fiyatı 100 TL birden düştü

Son olarak ekonomik açıdan zor durumda olan kişilere güzel bir haber geldi. Tüp fiyatlarında indirime gidildi! Daha fazlasına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

TÜP FİYATLARINDA 100 TL İNDİRİM MÜJDESİ

Seçim öncesinde başlayan fiyat artış patlaması, seçim sonrasında daha da ivme kazandı. Yeni yıl öncesinde kamuoyunun beklediği maaş artışı yerine beklenmedik bir artış yaşandı. Bu artışlar fiilen kamuoyuna yansıyor. Ancak Mart ayının ilk birkaç gününde bir umut ışığı belirdi. Mutfak silindirlerinde 100 TL indirim haberiyle millete yeni bir soluk getirecek bir adım atıldı. İpragaz'dan, iPApp kullananlar için özel indirim promosyonu! Şu anda 12 kg'lık ev tüplerinde yüz lira indirim. Sipariş verirken "iPApp'ta 100 TL indirim'' seçeneğini seçerek harika fırsatlardan yararlanın. İpragaz sponsorluğunda 12 kg'lık ev tipi tüp promosyonu 28.02.2024 - 5.03.2024 tarihleri ​​arasında geçerli olacak. Bu dönemde İpragaz'ın EPDK'ya bildirdiği KDV dahil azami satış fiyatı üzerinden yüz lira indirim sağlanacak. Promosyona katılım sağlamak için sepetinize ürün ekledikten sonra sepetinizde ilgili kampanyayı etkinleştirmelisiniz.

Tüp Fiyatlarında 100 TL İndirim Müjdesi

Promosyona katılım, belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde geçerlidir. Bu fırsattan faydalanmak adına siparişinizi IPApp aracılığıyla vermeniz gerekmektedir ve promosyon koşulları belirttiğiniz yerde geçerli olacaktır. Sipariş verdiğiniz adresin mevcut konumunuzdan değişik bir yer olması durumunda kampanya şartları değişiklik gösterebilir. Promosyon fiyatı tavsiye edilen bir fiyattır ve perakendeci promosyon fiyatı üzerinden indirim sunabilir ancak promosyon koşulları karşılandığı sürece daha yüksek bir fiyattan satış yapamaz. Promosyon şartlarını yerine getirenler tüp siparişlerinde yüz lira indirim hakkına sahiptir. Promosyon 5.03.2024'te sona erecek ve bu tarihe kadar uygulama üzerinden sipariş veren herkes indirimli tüp satın alabilecek.

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