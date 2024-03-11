Milyonlarca vatandaşa yeni fiyat verildi! Eskisini unutun, artık bu fiyata satılacak

Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu: İstanbul Halk Ekmek'ten Beklenen Açıklama Geldi!

Ramazan ayının müjdecisi yaklaşırken, iftar sofralarının en gözde misafiri olan Ramazan pidesi için merakla beklenen o an geldi. İstanbul Halk Ekmek, bu yılın heyecan verici yeniliği olan 350 gram ağırlığındaki Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı ve 10 TL olarak belirledi.



İstanbul'un sevgili Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu müjdeli haber üzerine sosyal medya hesabından İstanbullulara seslendi. "Bir kez daha İstanbullulara, onların sofralarını bereketlendirmek için uygun fiyatlı Ramazan pidesini sunuyoruz. Halk Ekmek, 340 gram ağırlığındaki pideyi, sadece 10 TL karşılığında büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımızı dolduracak bereketin tadını çıkaralım" şeklinde duygularını dile getirdi.

Ancak İstanbul ve Ankara'da durum biraz farklı. Bu iki büyük şehirdeki fırınlarda, 250 gram ağırlığındaki bir pide için 15 TL ödemek gerekecek. Ramazan pidesinin fiyatı, coğrafi bölgelere göre değişiklik gösterebilir, ancak bu durum, insanların iftar sofralarını donatma telaşını artıracak gibi görünüyor.