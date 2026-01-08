Miran'dan Seyyanen Zam Çağrısı: Taban Aylık Yetersiz

Memur-Sen Antalya Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, TÜİK enflasyon verileri sonrası taban aylığa seyyanen zam ve kapsamlı kamu personel düzenlemesi talep etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:37
Memur-Sen Antalya Temsilcisi enflasyon verilerine göre acil zam istedi

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından kamu görevlileri ve emeklilere yönelik maaş artışlarını değerlendirdi.

Miran, yılın ilk yarısında yüzde 18,60 olarak belirlenen memur zam oranının kısa sürede eriyeceğini belirterek, taban aylığa seyyanen zam çağrısı yaptı.

Memur-Sen'in önceliğinin geçmiş kayıpları ve Hakem Kurulu’nun hatalı kararlarını telafi edecek, emekliliğe de yansıyacak şekilde seyyanen zam sağlanması olduğunu ifade eden Miran; ikinci olarak çalışma barışının sağlanması ve ücret dengesinin kurulması için kamu personel sistemi üzerinde kapsamlı bir düzenleme gerektiğini söyledi.

Miran, en düşük memur maaşının 47 bin 500 liradan 58 bin 300 liraya yükseldiğini ve 30 yıllık hizmetlinin emekliliğe ayrıldığında 983 bin lira ikramiye alacağını belirterek, "Bu parayla geçinmek mümkün değil" dedi.

Devamında Miran, "Geçmiş kayıplarımızı ve hakemin hatasını da telafi edecek, emekliye de yansıyacak şekilde taban aylığa seyyanen ivedi zam yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. Miran, "Seyyanen zamda bizim rakamımız toplu sözleşme döneminde söylediğimiz cümledir" diye ekledi ve "Rakamlar ortada. Bu rakamlara göre bu dengeyi sağlayacak seyyanen zam istiyoruz" dedi.

Emeklilere ilişkin olarak Miran, "8 bin 77 liralık seyyanen iyileştirme 2023’te emeklilere 'vereceğiz' denildiği halde verilmedi. Bu rakam 20 bin rakamının üstüne çıktı. Onun için önce bunu vererek başlamalı diye buradan ifade ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Miran, ekonomik yükün sosyal maliyetten daha kolay üstlenileceğini vurgulayarak, "Ekonomik maliyeti göğüslemek, sosyal maliyeti üstlenmekten çok daha kolaydır. Onun için sosyal maliyetin daha fazla artmasına asla müsaade edilmemelidir" dedi.

Ayrıca gelir vergisi matrahlarına dikkat çeken Miran, "Asgari ücretin yüzde 20’lik dilime girdiği bir sistem olur mu? Vergi matrahının birinci dilimi 190 bin TL değil, en az bunun üç katı olmalı. Nimet-külfet dengesi en önce vergide gözetilmeli" ifadelerini kullandı.

MEMUR SEN ANTALYA TEMSİLCİSİ EYÜP BÜLENT MİRAN

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

