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Mısır, 2024'te 38,7 Milyar Dolar Borç Ödedi: IMF ile Anlaşma Sağlandı

Mısır, 2024 yılında 38,7 milyar dolar borç ödemesi yaparken IMF ile 1,2 milyar dolar finansman anlaşmasına vardı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 19:53
Mısır, 2024'te 38,7 Milyar Dolar Borç Ödedi: IMF ile Anlaşma Sağlandı

Mısır, 2024 Yılında 38,7 Milyar Dolar Borç Ödedi

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin 2024 yılında toplam 38,7 milyar dolar borç ödediğini duyurdu. Başbakan Medbuli, bu açıklamayı başkent Kahire'de düzenlenen haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptı.

Medbuli, son iki ayda 7 milyar dolar civarında bir borç ödemesi gerçekleştirildiğini belirterek, "Böylece 2024 yılı itibarıyla toplam 38,7 milyar dolar borç ödemesi yapılmıştır," dedi.

Borç ödemelerinin devlet için zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Medbuli, Mısır’ın mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiğini ifade etti. Ayrıca, 2025 yılına dair borç ödemelerinin 2024 yılına oranla daha az olacağını da sözlerine ekledi.

Başbakan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,2 milyar dolar finansman anlaşmasına vardıklarını da belirtti. Mısır, 2022 yılında IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalamış, bunu 2023'te 8 milyar dolara çıkarmıştı.

Temmuz ayında, Mısır Merkez Bankasından adı açıklanmayan bir üst düzey yetkili, ülkenin dış borcunun Mayıs 2023 itibarıyla 153,86 milyar dolara gerilediğini bildirmişti. Ülkenin dış borcu, Aralık 2023'te 168,03 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

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