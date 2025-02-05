Mısır Turizm Bakanı Fethi: Türkiye'den Gelen Turist Sayısını İki Katına Çıkarmayı Hedefliyoruz

Mısır Turizm Bakanı Fethi, Türkiye ile Turizm İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor

Mısır'ın Eski Eserler ve Turizm Bakanı Şerif Fethi, Türkiye ile turizm alanındaki işbirliğini geliştirme hedeflerini paylaştı. Bu yıl Türkiye'den Mısır'a gelen turist sayısındaki artışın %40 olduğunu belirten Fethi, hedeflerinin bu rakamı gelecek yıllarda iki katına çıkarmak olduğunu vurguladı.

İlişkilerin Güçlenmesi

İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamındaki basın toplantısında konuşan Fethi, iki ülke liderleri arasındaki karşılıklı ziyaretlerin işbirliğini zirveye taşıdığını söyledi. Siyasi ve diplomatik ilişkilerin gelişiminin turizm gibi pek çok alanda olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Turizm ve Kültürel İşbirliği

Fethi, geçen gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara'da bir araya geldiğini belirterek, Türk hükümetinin kaçakçılardan ele geçirilen bazı eserleri Mısır hükümetine iade ettiğini dile getirdi. Mısır’daki turizm işbirliğini güçlendirmek için bir mutabakat zaptı imzaladıklarını kaydeden Fethi, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini geliştirmek konusunda oldukça istekli olduklarını söyledi.

Mısır'ın Turizm Potansiyeli

Mısır'ın turizmde sunduğu benzersiz çeşitliliğe dikkat çeken Fethi, sadece tarihi ve kültürel mirasla değil, aynı zamanda doğa turizmi alanında da önemli fırsatlar sunduğunun altını çizdi. Çöl turizmi, ekoturizm ve macera turizmi gibi çeşitli alanlarda geniş bir yelpazeye sahip olduklarını ifade eden Fethi, “eşsiz çeşitlilik” sloganı ile turizm kampanyaları başlattıklarını belirtti.

Büyüme Hedefleri ve Gelecek Öngörüleri

Fethi, geçen yıl Mısır’ı ziyaret eden turist sayısının %6 artarak 15,75 milyona ulaştığını duyurdu. 2024 yılı için çift haneli büyüme hedeflediklerini ancak bu durumu jeopolitik gelişmelere, küresel ekonomik şartlara ve mevcut otel kapasitesine bağlı olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Piramitler Bölgesine Yeni Proje

Piramitler bölgesinde bir master plan üzerinde çalıştıklarını duyuran Fethi, bu projenin bölgenin yeniden düzenlenmesini sağlayacağını ve Sfenks Havalimanı'na kadar geniş bir alana yayılacağını ekledi. Yatırımcıları Mısır’a davet eden Fethi, ülkenin turizm sektörünün yüksek kazanç potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye ile İşbirliği ve Turizm Alanındaki Beklentiler

Türkiye ile turizm alanındaki işbirliğini güçlendirmek adına, Mısır’a gelen turist sayısındaki artışın özellikle Avrupa kaynaklı olduğunu belirten Fethi, “Suudi Arabistan, artık Mısır'a en çok turist gönderen ülkelerden biri.” dedi. 2025 yaz sezonu için büyük umutlar beslediklerini ifade eden Fethi, ön rezervasyon taleplerinin yoğun olduğunu ve turizmde hareketlilik beklediklerini sözlerine ekledi.