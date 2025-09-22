Mobilya teslimat gecikmesi: Tüketiciler mağdur, federasyonlar uyarıyor

AYLİN RANA AYDİN KUŞ - Tüketiciler, mobilya alışverişlerinde yaşanan teslimat gecikmeleri ve sipariş iptalleri nedeniyle ciddi mağduriyet yaşıyor.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç: Teslimat süreleri ve üretim yapısı

MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada mobilya teslimatlarında termin sürelerinin bulunduğunu hatırlattı. Güleç, "Dünyada mobilya seçimi iki şekilde yapılıyor. Ya hazır mobilyalar alınır, satılır ya da ürün kişiye özgü olarak kumaşıyla, ölçüsüyle, rengiyle özelleştirilir. Türkiye mobilya sektörünün yüzde 80'i bu şekilde ilerliyor. Dolayısıyla bir koltuğunuzu yaparken koltuğun hem rengi hem modeli seçiliyor." dedi.

Güleç, her firmanın belirli termin süresi olduğunu belirterek, Türkiye'de genellikle 4-6 haftalık bir süreçte ürünün teslim edildiğini; buna rağmen bazı firmaların taahhüt edilen süreye riayet etmediği yönünde şikayetler geldiğini aktardı.

İmalatçı, mağaza ve tüketici arasında iletişimsizlik olabileceğine işaret eden Güleç, tüketicilerin sözleşme yaparken zamanında teslim edilmeme durumunda hak talebinde bulunmaları gerektiğini vurguladı: "Burada tüketicilerin bilinçli olup gerekirse cezai müeyyide olarak anlaşmalarını yaparken zamanında teslim edilmediği sürede bir hak talebinde bulunması lazım. Bu konuda da biz tüketicinin yanındayız."

Güleç, Kovid-19 sürecinde tedarik sisteminde bozulma yaşandığını, bazı fabrikaların eksik istihdamla çalışmak zorunda kaldığını ancak bugün için "Şu anda herkes istediği zamanda, istediği mobilyayı yetiştirebilir, tedarik düzeni de müsait, imalat düzeninin altyapısı da müsait. Ham madde tedarikiyle, istihdamla ilgili hiçbir sorun yok. Sorun, sektör sorunu değil, işletme sorunu." değerlendirmesinde bulundu.

TÜKONFED temsilcisi İbrahim Güllü: Haklar ve başvuru yolları

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, sosyal ağlar ve şikayet platformlarında teslimat gecikmeleri ile sipariş iptallerine ilişkin şikayetlerde artış olduğunu bildirdi. Güllü, özellikle yeni ev kuranların veya evleneceklerin, firmanın taahhüt ettiği sürede mobilyayı teslim etmemesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

Güllü, sektör genelindeki gecikmelerin 3-4 aya kadar uzayabildiğini; firmaların maliyet artışları gerekçesiyle siparişleri iptal ettiği ve iade süreçlerinin de geciktiğini aktardı. Firmaların genellikle tedarik sorunları, personel eksikliği veya stok yetersizliğini gerekçe gösterdiğini belirtti ve ekledi: "Gerekçe ne olursa olsun firmalar, tüketiciyi mağdur etmemeli."

Güllü, tüketicilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında seçimlik haklarını kullanabileceğini vurguladı. Başvuru için öncelikle firmaya yazılı talepte bulunulması gerektiğini hatırlattı ve şu adımları önerdi: firma ile e-posta, noter ihtarnamesi veya iadeli taahhütlü mektupla iletişime geçilerek sözleşmede belirtilen sürede teslimat talep edilmeli. Tüketici gecikme nedeniyle bedel indirimi, sözleşmenin feshiyle paranın iadesi talep edebilir.

İnternetten yapılan alışverişlerde tüketicinin gerekçe göstermeden 14 gün içinde cayma hakkını kullanabileceğini; firma cayma hakkı nedeniyle cezai şart veya kesinti uygulayamayacağını hatırlatan Güllü, sözleşmede teslimat süresi belirtilmemişse ve sözleşme tarihinden itibaren 30 günü aşıyorsa tüketicinin sözleşmeyi feshedip ödemenin iadesini talep edebileceğini belirtti.

Güllü ayrıca, gecikme nedeniyle maddi zararların yanı sıra örneğin düğün ertelenmesi veya konutta oturulamaması gibi durumlarda manevi tazminat talep edilebileceğini ifade etti.