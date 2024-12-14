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Moody's, Fransa'nın Kredi Notunu 'Aa3'e Düşürdü

Moody's, Fransa'nın kredi notunu 'Aa3' seviyesine indirirken görünümünü 'durağan' olarak güncelledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 02:51
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 02:51
Moody's, Fransa'nın Kredi Notunu 'Aa3'e Düşürdü

Moody's Fransa'nın Kredi Notunu Düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa2" seviyesinden "Aa3" seviyesine düşürdü ve not görünümünü "durağan" olarak açıkladı.

Mali Zayıflama Endişeleri

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın kamu maliyesinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde zayıflayacağına dair görüşlerin yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca, siyasi bölünmüşlüğün anlamlı bir mali konsolidasyonu engelleme olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Yeni Hükümet ve Beklentiler

Açıklamada, Aralık başında hükümetin düştüğü hatırlatılarak, yeni hükümetin 2025 yılında kamu yönetiminin devamlılığını sağlayacak özel bir yasa çıkarmasının beklendiği ifade edildi. Ancak ileriye dönük, bir sonraki hükümetin mali açıkları sürdürülebilir bir şekilde azaltma olasılığının düşük olduğu vurgulandı.

Kamu Maliyesi Üzerine Tahminler

Moody's, Fransa'nın kamu maliyesinin gelecek 3 yıl boyunca ekim ayındaki tahminlerden daha zayıf olacağı bilgisini de verdi. Ayrıca, ülkenin kredi notu görünümünün "negatif"ten "durağan"a revize edildiği, durağan görünümün Fransa'nın önemli kredi güçlerini yansıttığı ifade edildi.

Hatırlanacak olursa, Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü ekim ayında "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

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