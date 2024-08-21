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Moskova'da Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı Gerçekleşti

Rusya ve Çin, Moskova'da düzenlenen toplantıda önemli anlaşmalara imza attı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:44
Moskova'da Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı Gerçekleşti

Moskova'da Önemli Bir Zirve: 29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı

Rusya'nın başkenti Moskova, 29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Bu önemli buluşma sırasında iki ülke arasında lojistik, enerji ve daha birçok alanda çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Mişustin ve Li Çiang'dan Önemli Açıklamalar

Toplantının başkanlığını üstlenen Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, dünyadaki mevcut zorluklara dikkat çekerek, "Batılı ülkeler, zoraki bahanelerle gayrimeşru yaptırımlar uyguluyor. Küresel hakimiyetlerini korumaya çalışıyorlar," dedi. Mişustin, iki ülkenin çıkarlarını koruma ve uluslararası işbirliğini artırma çabalarının önemine vurgu yaptı.

Çin’in Enerji Bağlantıları Güçleniyor

Çin Başbakanı Li Çiang ise, Rusya ile enerji alanındaki işbirliğinin hızla büyüdüğünü belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini daha da güçlendireceğimizden eminiz," ifadelerini kullandı.

İki Ülke Arasında Anlaşmalar İmzalandı

Toplantı sonrasında enerji, lojistik, gümrük, eğitim ve kimya gibi alanlarda önemli anlaşmalar imzalanmış olup, Li Çiang'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

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