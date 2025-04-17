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Muğla'da Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması Başladı

Muğla'da başlayan konferansta turizmin geleceği ve sürdürülebilirlik konuları ele alınıyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 23:22
Muğla'da Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması Başladı

Muğla'da Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından düzenlenen Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması, bölgesel kalkınmayı küresel düzeye taşımak amacıyla Muğla'da başladı.

Etkinlikten Beklentiler

Etkinlikte sürdürülebilir turizm politikaları, yeni nesil seyahat trendleri, yat turizmi ve kıyı destinasyonları, dijitalleşme, gastronomi ve otelcilikte inovasyon gibi önemli konular ele alınacak. Açılışta konuşan GETOB Başkanı Cengiz Aygün, Atatürk'ün turizme bakış açısını vurguladı ve 1930'da İstanbul'da açılan Park Otel'in modern otelciliğin ilk örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Atatürk'ün Gastronomi Üzerindeki Etkisi

Aygün, Türkiye'de 1937'de gerçekleştirilen otel anketine göre, o dönemde ülkede 1127 otel ve 1495 han bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Atatürk'ün Türk mutfağının kültürel kimliğin bir parçası olarak görülmesine öncülük ettiğini, bu mirası gelecek nesillere aktarma amacının geldiğini söyledi. Bu durumun, günümüzde gelişen gastronomi turizminin temelini oluşturduğunu belirtti.

Turizm Altyapısındaki Gelişmeler

Aygün, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'deki turizm altyapısının hızla geliştiğini vurgulayarak, 1924'te Türkiye'nin ilk yataklı treni olan Wagons-Lits'in faaliyete geçtiğini, 1925'te turistler için rehberlik hizmetlerinin önemli bir adım olduğunu söyledi. Ayrıca, 1933'te kurulan devlet hava meydanları işletmesinin İstanbul ile Ankara arasında deneme uçuşları gerçekleştirdiğini ifade etti.

Öğrencilerden Tematik Performanslar

İlgili hafta dolayısıyla 23 Nisan teması altında düzenlenen açılışta, öğrenciler ve miniklerin sergilediği tematik performanslar büyük ilgi topladı. Otelciler ve turizmciler, bu performansları beğeniyle izleyerek alkışladılar.

Etkinliğin Devamı

Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması, yarın gerçekleştirilecek söyleşi ve panellerle sona erecek.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB), turizmin dönüşen vizyonuna yön...

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB), turizmin dönüşen vizyonuna yön vermek ve bölgesel kalkınmayı küresel düzeye taşımak amacıyla düzenlediği "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması" Muğla'da başladı. GETOB Başkanı Cengiz Aygün, açılışta konuşma yaptı.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB), turizmin dönüşen vizyonuna yön...

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB), turizmin dönüşen vizyonuna yön vermek ve bölgesel kalkınmayı küresel düzeye taşımak amacıyla düzenlediği "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması" Muğla'da başladı. GETOB Başkanı Cengiz Aygün, açılışta konuşma yaptı.

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