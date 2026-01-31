Muğla'ya 2,5 milyar TL'lik eğitim yatırımı: 19 okul, 276 dershane

Milli Eğitim Bakanlığı ödeneğiyle modern eğitim altyapısı güçlendiriliyor

Muğla genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekler ve Muğla Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilecek eğitim yatırımlarıyla ilin eğitim vizyonunun ileri taşınması hedefleniyor. Toplam büyüklüğü 2,5 milyar TLye ulaşan program kapsamında 19 yeni okul binası ve 276 dershaneli eğitim yapısı inşa edilecek.

Program kapsamındaki il ve ilçelerde yapılacak okullar şunlar:

Bodrum: 16 dershaneli Bodrum Akyarlar İlkokulu.

Muğla Merkez ve Fethiye: 15 dershaneli Hüseyin Boyacı İlkokulu, 4 dershaneli Ş. Barış Akay Anaokulu, 15 dershaneli Dalaman Atakent Ortaokulu, Fethiye 8 dershaneli Gazi Anaokulu, 16 dershaneli Gazi İlkokulu, 16 dershaneli Gazi Ortaokulu ve 16 dershaneli Patlangıç İlkokulu.

Köyceğiz: 8 dershaneli Döğüşbelen Ortaokulu ve 4 dershaneli Nusret Akbaş İlkokulu.

Marmaris: 16 dershaneli Aksaz Ortaokulu.

Menteşe: 16 dershaneli Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu ve 24 dershaneli Şehbal Baydur Ortaokulu.

Milas: 24 dershaneli Dr. Mete Ersoy İlkokulu ve 24 dershaneli Semiha Altunkan İlkokulu.

Ortaca: 20 dershaneli Naciye Tınaztepe Ortaokulu ve 4 dershaneli Yerbelen İlkokulu.

Ula: 16 dershaneli Atatürk İlkokulu ve 12 dershaneli Atatürk Ortaokulu.

Bu yeni binalarda yalnızca dershaneler değil, laboratuvarlar, çok amaçlı salonlar, kütüphaneler, atölyeler ve sosyal alanlar da yer alacak; böylece öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimleri bütüncül bir yaklaşımla desteklenecek.

Muğla Valiliği, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda güçlü bir eğitim altyapısı oluşturmayı hedefleyen İl Yatırım Programı kapsamında bu projelerin yürütüldüğünü; ayrıca Devlet Yatırım Programı kapsamındaki ve onay sürecindeki lise bina projelerinin de yakından takip edildiğini bildirdi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, eğitime yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ve çocukların güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında eğitim görmesinin en temel önceliklerden olduğunu vurguladı.

Vali Akbıyık, Muğla eğitimine sağlanan güçlü destek ve katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara teşekkür etti.

