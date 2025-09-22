Muhammed Ali Oflaz KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Yayın Tarihi: 22.09.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:02
Oflaz: Üretim ve milli hedeflere katkı işimizin odağında

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Muhammed Ali Oflaz, şirketin üretim odaklı misyonunu ve ülke hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Oflaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Kasım 2020'de KARDEMİR yönetim kurulu üyesi olarak başladığı görevini 19 Eylül'de üyelerin seçimi sonucu yönetim kurulu başkanı olarak sürdüreceğini belirtti.

Görevinin önemine vurgu yapan Oflaz, Cumhuriyet'in ilk entegre demir-çelik fabrikasının yönetim kurulu başkanı olmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti ve şunları kaydetti:

'Bir bayrak yarışı olarak gördüğüm bu görevle 88 yıldır olduğu gibi başta siz değerli çalışanlarımız olmak üzere müşterilerimiz, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz ve Karabük halkıyla birlikte ülkemiz ve şirketimizin gelecek başarıları için üretmeye ve milli hedeflerimize katkı sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki ülkemizin en kıymetli sınai miraslarından biri olan KARDEMİR'i hep birlikte daha ileriye taşıyacağız.'

