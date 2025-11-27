Muradiye’de Buzağı Ölümlerini Azaltma Eğitim Seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eğitim seferberliği Muradiye'de yoğun katılımla sürüyor; üreticilere buzağı bakımı, doğum yönetimi ve döl verimliliği anlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:32
Muradiye’de Buzağı Ölümlerini Azaltma Eğitim Seferberliği

Muradiye’de Buzağı Ölümlerini Azaltma Eğitim Seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı programı kırsalda yoğun ilgi gördü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı Buzağı Ölümlerinin Azaltılması ve Döl Verimliliğinin Artırılması eğitim seferberliği Muradiye'de yoğun katılımla devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ilçenin Yalındüz, Kuşçu ve Sürüyolu mahallelerinde üreticilerle buluştu. Eğitimlerde veteriner hekimler Ertuğrul Argadal, Damla Terzi Dinç, Kayahan Merter ve Elif Öykü Kılıç yetiştiricilere buzağı bakım ve beslenmesinden doğum süreçlerinin yönetimine, hastalıkların erken fark edilmesinden döl verimliliğini artıran uygulamalara kadar geniş bir yelpazede bilgi aktardı.

Eğitimlerin bir kısmı ahırlarda uygulamalı olarak, bir kısmı ise toplu bilgilendirme toplantıları şeklinde düzenlendi. Uygulamalı oturumlar üreticilerin pratik becerilerini güçlendirirken, toplu bilgilendirmelerde de güncel tedbirler paylaşıldı.

Veteriner Hekim Elif Öykü Kılıç eğitim çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, üreticilere her zaman açık olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu eğitimler gerek ahırlarında uygulamalı olarak gerekse de toplu alanlarda vatandaşlarımıza verilmektedir. Bu konuyla alakalı veya farklı hayvan sağlığı ile ilgili istediğiniz zaman Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerimizden bilgi alabilirsiniz. Sizlerin sorularına memnuniyetle cevap vereceğiz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki hayvancılığın güçlendirilmesi ve kayıpların en aza indirilmesi amacıyla eğitimlerin önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde sürdürüleceğini bildirdi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ ÜLKE GENELİNDE BAŞLATTIĞI "BUZAĞI ÖLÜMLERİNİN AZALTILMASI VE DÖL...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ ÜLKE GENELİNDE BAŞLATTIĞI "BUZAĞI ÖLÜMLERİNİN AZALTILMASI VE DÖL VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI" EĞİTİM SEFERBERLİĞİ, MURADİYE'DE YOĞUN KATILIMLA DEVAM EDİYOR.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ ÜLKE GENELİNDE BAŞLATTIĞI "BUZAĞI ÖLÜMLERİNİN AZALTILMASI VE DÖL...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BOSAB’da altyapı tamam, sıra stratejik yatırımlarda
2
Tuğba Kuruyemiş 127. Şubesini Kadın Eliyle Aydın'da Açtı
3
Muradiye’de Buzağı Ölümlerini Azaltma Eğitim Seferberliği
4
Karabük’te 140 Milyon TL’lik Enerji Yatırımı: Havai Hatlar Yer Altına Alınıyor
5
Kayseri İhracatı Ekimde %5,9 Arttı — Başkan Büyüksimitci Açıkladı
6
Gülsoy: Ekim'de Kayseri'den 143 Ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat
7
İAOSB'de Gümrük ve Dış Ticarette Gündem: Dijitalleşme Öne Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?