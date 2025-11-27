Muradiye’de Buzağı Ölümlerini Azaltma Eğitim Seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı programı kırsalda yoğun ilgi gördü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı Buzağı Ölümlerinin Azaltılması ve Döl Verimliliğinin Artırılması eğitim seferberliği Muradiye'de yoğun katılımla devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ilçenin Yalındüz, Kuşçu ve Sürüyolu mahallelerinde üreticilerle buluştu. Eğitimlerde veteriner hekimler Ertuğrul Argadal, Damla Terzi Dinç, Kayahan Merter ve Elif Öykü Kılıç yetiştiricilere buzağı bakım ve beslenmesinden doğum süreçlerinin yönetimine, hastalıkların erken fark edilmesinden döl verimliliğini artıran uygulamalara kadar geniş bir yelpazede bilgi aktardı.

Eğitimlerin bir kısmı ahırlarda uygulamalı olarak, bir kısmı ise toplu bilgilendirme toplantıları şeklinde düzenlendi. Uygulamalı oturumlar üreticilerin pratik becerilerini güçlendirirken, toplu bilgilendirmelerde de güncel tedbirler paylaşıldı.

Veteriner Hekim Elif Öykü Kılıç eğitim çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, üreticilere her zaman açık olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu eğitimler gerek ahırlarında uygulamalı olarak gerekse de toplu alanlarda vatandaşlarımıza verilmektedir. Bu konuyla alakalı veya farklı hayvan sağlığı ile ilgili istediğiniz zaman Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerimizden bilgi alabilirsiniz. Sizlerin sorularına memnuniyetle cevap vereceğiz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki hayvancılığın güçlendirilmesi ve kayıpların en aza indirilmesi amacıyla eğitimlerin önümüzdeki günlerde de farklı mahallelerde sürdürüleceğini bildirdi.

