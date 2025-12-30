Murzioğlu: KOBİ’ler istihdamın %70’ini sağlıyor — Samsun’da destek ve dönüşüm

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen "KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı", TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda KOBİ’lere yönelik destekler ve dönüşüm süreçleri masaya yatırıldı.

Murzioğlu’nun vurguları

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki ağırlığını şu sözlerle özetledi: "Ülkemizdeki girişimlerin yaklaşık yüzde 99’unu KOBİ’lerimiz oluşturmaktadır. Toplam istihdamın da yaklaşık yüzde 70’i KOBİ’ler tarafından sağlanmaktadır". Murzioğlu, Samsun’un üretim kapasitesini artırma, rekabet gücünü yükseltme ve yeni pazarlara açılma hedeflerinde KOBİ’lerin temel aktör olduğunu belirtti.

Murzioğlu ayrıca, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB arasındaki iş birliğinin firmaların teknoloji, yenilik ve sürdürülebilir üretime entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçladığını, bu ortak vizyonun Samsun’u sanayi ve ihracatta ileri taşıyacağına inandıklarını ifade etti.

İbrahimcioğlu: KOBİ’lere 360 milyon TL finansal destek

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu açılışta, programların temel anlayışının "mottomuz ‘destekle ve dönüştür’" olduğunu dile getirdi ve sözlerine şunları ekledi: "Bu anlayışla başlattığımız programlar serisini Samsun’da tamamlamış olacağız. 11 ilde gerçekleştirdiğimiz bu programlarda, KOSGEB’in 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı Üst Politika Belgesi’nden ilham alarak hazırladığı stratejik plan doğrultusunda desteklerdeki dönüşümü, desteklerin mahiyetini ve KOBİ’lerimizden beklentilerimizi anlattık."

İbrahimcioğlu, verilen desteklere ilişkin rakamları şöyle paylaştı: 2024 yılında Samsun’da verilen desteğin bugünkü değerlerle 45 milyon TL iken bu rakamın 160 milyon TL seviyesine ulaştığını, 2025 itibarıyla bu seviyenin korunmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Samsun’da KOBİ’lerin finansmana erişimi amacıyla herhangi bir finansman desteği sağlanmazken, bu yıl bu rakamın 200 milyon TL olarak gerçekleştiğini ve böylece toplam finansal desteğin 360 milyon TLye çıktığını ifade etti.

Program, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen sunum ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

