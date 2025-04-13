MÜSİAD Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Gala Gecesi Coşku ile Kutlandı

MÜSİAD Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Gala Gecesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MÜSİAD Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali (MAFF) galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festival, sinema sanatını kültürel diplomasi ve fikri üretim ekonomisi ekseninde ele alarak sektöre yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Mahmut Asmalı'dan Anlamlı Mesajlar

Gala sırasında MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, konuşmasında kültür ve sanatın toplumsal hafızamızdaki önemine vurgu yaparak, "Sanat, bir milletin kimliğini yansıtan en önemli unsurlardır" dedi. Asmalı, sinemanın sadece eğlenceden ibaret olmadığını, aynı zamanda ülkemizin kültürel değerlerini dünyaya tanıtmakta stratejik bir rol oynadığını aktardı.

Türk Sinemasının Başarısı

Asmalı, Türk sinema ve dizi sektörünün dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaştığını vurguladı. 2024 yılı itibarıyla Türk dizi sektörünün 300’den fazla yapımı 150'nin üzerinde ülkeye ihraç ettiğini belirtti. Bu durumun, Türkiye'nin kültürel değerlerini artırarak turizm sektörüne de olumlu yansımalar yaptığına dikkat çekti.

Genç Yeteneklere Destek

Daha sonra Asmalı, MÜSİAD'ın Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali ile genç yönetmenleri desteklemeyi ve onların dünyaya seslerini duyurmayı amaçladığını ifade etti.

Kültürel Vizyon ve Ödüller

Festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de anlamlı katkılar sağladığını belirterek, festivallerin sinemacılar için birbiriyle dertleşebileceği platformlar olduğunu açıkladı. Gala gecesinde toplam olarak 500.000 lira değerinde ödül dağıtıldı.

Ödüller ve Onur Ödülleri

MÜSİAD Altın Çark Festivali kapsamında çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Yönetmen Ali Rıza Bayazıt'ın “Teamül” adlı kısa filmi, “En İyi Senaryo” ve “Kısa Film Seyirci Özel” ödüllerine layık görüldü. Ödül alan diğer filmler arasında, “En İyi Yönetmen” ödülü Ercan Başaran Şahin'in “Kafamdaki Polis” filmine, “En İyi Öğrenci Filmi” ödülü Enes Küçük'ün “Nan” filmine verildi.

Sadece ödül alan eserler değil, katılım gösteren tüm eser sahiplerine de teşekkür edildi. Ayrıca gala sırasında, “MÜSİAD Onur Ödülleri” Mesut Uçakan ve Hülya Koçyiğit gibi isimlere takdim edildi. Davetliler, ödül alanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek geceyi ölümsüzleştirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MÜSİAD Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali'nin (MAFF) galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, törende konuşma yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MÜSİAD Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali'nin (MAFF) galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, törende konuşma yaptı.