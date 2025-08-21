MÜSİAD Başkanı Özdemir: Türkiye 1,3 Trilyon Dolar Ticaret Hacmine Ulaştı

Niğde'de MÜSİAD Şube Binası açılışı gerçekleşti

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'ndeki MÜSİAD Niğde Şubesi Hizmet Binası açılışında yaptığı konuşmada, davet yapmadıkları halde yoğun bir katılım olduğunu belirtti.

Özdemir, konuşmasında Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, ülkenin bugün 1,3 trilyon dolar toplam ticaret hacmine ulaştığını vurguladı ve bunun devasa bir hacim olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Özdemir, Türkiye'nin artık iddiası olan bir ülke ve toplum olduğunu ifade etti.

Derneğin büyüklüğüne dair bilgi veren Özdemir, MÜSİAD'ın 14-15 bine yakın üyesi ve 60 bine yakın şirketi temsil ettiğini; üyelerinin yaklaşık 3 bine yakınının yurt dışında, 12 bine yakınının yurt içinde olduğunu belirtti. Ayrıca MÜSİAD'ın Türkiye'de 78 noktada, yurt dışında ise 99 noktada faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.

Özdemir, derneğin ticaret anlayışının temelinde erdem ve ahlak bulunduğunu söyleyerek, Niğde'deki açılış mekanlarının ve üyelerin bu vizyona hizmet etmesini umduğunu dile getirdi. Konuşmasının sonunda, bu eseri Niğde'ye ve MÜSİAD ailesine kazandıranları ve destek veren Niğdeli hemşehrilerini teşekkür ederek anons etti.

Vali Çelik ve diğer katılımcıların mesajları

Niğde Valisi Cahit Çelik, MÜSİAD'ın dünyada ve Türkiye'de önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Çelik, MÜSİAD'ın dünyanın birçok noktasında istihdam yaratmaya çalıştığını, Niğde'de farklı sektörlerden iş insanlarının bu çatı altında birleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi ve iş insanlarının birlikteliğinin ülke gücüne katkı sağlayacağını vurguladı.

İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün okuduğu duanın ardından MÜSİAD Niğde Şubesi Hizmet Binası'nın açılış kurdelesi kesildi.

Törene; CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, MÜSİAD Niğde Şube Başkanı Hüsamettin Gümüştepe ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı.

