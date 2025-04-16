MÜSİAD Cevherden Makineye'25 Zirvesi Devam Ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Makine Sektör Kurulu ile MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu işbirliğiyle düzenlenen Cevherden Makineye'25 Zirvesi, MÜSİAD Genel Merkezi'nde devam ediyor. Etkinlikte, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı önemli açıklamalarda bulundu.

Gümrük Tarifeleri Üzerine Değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan gümrük tarifelerine değinen Tosyalı, "Türkiye için diğer ülkelere göre daha düşük tarifeler uygulanması sevindirici; ancak bu bizi rehavete sürüklememeli. Çünkü diğer ülkelere uygulanan tarifeler ticaretimizi hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında çok etkileyecek." dedi.

Küresel Sorunlar ve Belirsizlikler

Dünya genelinde yaşanan ekonomik, sosyal ve politik belirsizliklerin devam ettiğini ifade eden Tosyalı, geçen yıl küresel ticaretin %3,7 artışla 33 trilyon dolarlık bir rekor seviyeye ulaştığını hatırlattı. Ancak küresel büyümede yeterli genişlemenin sağlanamadığını ve koşulların sürekli değiştiğini aktardı.

Yeni Ekonomi Dönüşümü ve Türkiye'nin Rolü

Tosyalı, "Dünya bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde. ABD’nin korumacı politikalara yönelmesi, küresel ekonomik dengeleri derinden etkiliyor" ifadelerini kullandı. Çin'in globalleşmeyi savunduğunu belirten Tosyalı, bu durumun yeni bir küresel ekonomi yapısının öncüsü olabileceğini vurguladı.

Tosyalı Holding'in Hedefleri

Verimliliğin önemine dikkat çeken Tosyalı, "2024'ü küresel olarak toplam 7 milyar dolar ciro ile tamamladık. 2025'te küresel ihracatımızı 3 milyar dolara, toplam ciromuzu ise 9 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Son olarak, Tosyalı, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarına da vurgu yaparak, "Son 5 yılda yaptığımız sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımız 6 milyar doların üzerinde oldu" şeklinde konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Makine Sektör Kurulu ile MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu işbirliğiyle düzenlenen Cevherden Makineye'25 Zirvesi devam ediyor. MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı konuşma yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Makine Sektör Kurulu ile MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu işbirliğiyle düzenlenen Cevherden Makineye'25 Zirvesi devam ediyor. MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı konuşma yaptı.