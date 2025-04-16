DOLAR
38,13 -0,01%
EURO
43,62 -1,35%
ALTIN
4.058,1 -2,67%
BITCOIN
3.228.624,82 -0,97%

MÜSİAD Cevherden Makineye'25 Zirvesi Devam Ediyor

Tosyalı Holding'in başkanı Fuat Tosyalı, küresel ticaretin sorunlarına dikkat çekerek, Türkiye'nin hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:26
MÜSİAD Cevherden Makineye'25 Zirvesi Devam Ediyor

MÜSİAD Cevherden Makineye'25 Zirvesi Devam Ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Makine Sektör Kurulu ile MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu işbirliğiyle düzenlenen Cevherden Makineye'25 Zirvesi, MÜSİAD Genel Merkezi'nde devam ediyor. Etkinlikte, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı önemli açıklamalarda bulundu.

Gümrük Tarifeleri Üzerine Değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan gümrük tarifelerine değinen Tosyalı, "Türkiye için diğer ülkelere göre daha düşük tarifeler uygulanması sevindirici; ancak bu bizi rehavete sürüklememeli. Çünkü diğer ülkelere uygulanan tarifeler ticaretimizi hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında çok etkileyecek." dedi.

Küresel Sorunlar ve Belirsizlikler

Dünya genelinde yaşanan ekonomik, sosyal ve politik belirsizliklerin devam ettiğini ifade eden Tosyalı, geçen yıl küresel ticaretin %3,7 artışla 33 trilyon dolarlık bir rekor seviyeye ulaştığını hatırlattı. Ancak küresel büyümede yeterli genişlemenin sağlanamadığını ve koşulların sürekli değiştiğini aktardı.

Yeni Ekonomi Dönüşümü ve Türkiye'nin Rolü

Tosyalı, "Dünya bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde. ABD’nin korumacı politikalara yönelmesi, küresel ekonomik dengeleri derinden etkiliyor" ifadelerini kullandı. Çin'in globalleşmeyi savunduğunu belirten Tosyalı, bu durumun yeni bir küresel ekonomi yapısının öncüsü olabileceğini vurguladı.

Tosyalı Holding'in Hedefleri

Verimliliğin önemine dikkat çeken Tosyalı, "2024'ü küresel olarak toplam 7 milyar dolar ciro ile tamamladık. 2025'te küresel ihracatımızı 3 milyar dolara, toplam ciromuzu ise 9 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Son olarak, Tosyalı, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarına da vurgu yaparak, "Son 5 yılda yaptığımız sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımız 6 milyar doların üzerinde oldu" şeklinde konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Makine Sektör Kurulu ile MÜSİAD Kimya, Metal ve...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Makine Sektör Kurulu ile MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu işbirliğiyle düzenlenen Cevherden Makineye'25 Zirvesi devam ediyor. MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı konuşma yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Makine Sektör Kurulu ile MÜSİAD Kimya, Metal ve...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Makine Sektör Kurulu ile MÜSİAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu işbirliğiyle düzenlenen Cevherden Makineye'25 Zirvesi devam ediyor. MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Perakende Zirvesi 2025: Sektör Geleceği ve İhracat Beklentileri
2
KGF Başkanı Özegen: 5 Yılda 1 Milyonu Aşkın Kefalet Ürettik
3
Schneider Electric, ABD Enerji ve Yapay Zeka Sektörlerine 700 Milyon Dolar Yatırım Yapacak
4
2024 Türkiye İş Gücü İstatistikleri: İstihdam Artışı ve İşsizlik Oranları
5
Moody’s, Volkswagen’in Kredi Notunu Düşürdü
6
IPARD III ile 7,2 Milyar Lira Hibe Desteği Müjdesi!
7
Toki 26 ilde 132 konutu satışa çıkartacak! 72 ay vadeli konutlar sahiplerini bekliyor

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!