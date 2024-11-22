MÜSİAD EXPO 2024: 1 Milyar Dolarlık İş Hacmi Hedefiyle 26 Kasım'da Başlıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 26-29 Kasım tarihleri arasında 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nı düzenleyecek. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, iş dünyasının önemli isimlerini buluşturacak.

Bu yılki etkinlikte, 88 ülkeden iş insanları, sanayiciler ve yatırımcılar bir araya gelerek yeni iş birlikleri oluşturacak. 24 sektörden 300'ü aşkın firma katılacak ve B2B görüşmeler aracılığıyla uluslararası ticaret hacmini artırmayı hedefleyecek.

Etkinlik İçeriği ve Özel Programlar

MÜSİAD EXPO 2024, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu, Türkiye-Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı gibi çeşitli programlarla dolu bir takvim sunacak. Fuara, 500'ü aşkın yabancı alım heyeti de katılarak, yatırım fırsatları hakkında bilgilenecek.

Mahmut Asmalı'dan Açıklamalar

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, fuarın Türkiye'nin küresel ticaret potansiyelini artıran önemli bir platform olduğunu belirtti. Asmalı, "Bu yıl Cezayir, Irak, İngiltere ve Malezya gibi ülkelerden önemli katılımcılarımız olacak, ayrıca B2B görüşmelerle 1 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz," dedi.

28. Uluslararası İş Forumu

MÜSİAD EXPO 2024 çerçevesinde, 25 Kasım'da "İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç" temalı 28. Uluslararası İş Forumu (IBF) düzenlenecek. Forumda, göçün ekonomik ve sosyal etkileri tartışılacak, 32 ülkeden temsilciler bir araya gelecek.

IBF Başkanı Erol Yarar, forumda göçün yönetimi ve uluslararası düzeydeki politikaların ele alınacağını vurguladı. Yarar, "Bütüncül bir göç politikası oluşturulmalı ve göçmenlerin entegrasyonu sağlanmalıdır," diyerek bu konudaki önemi dile getirdi.

MÜSİAD EXPO 2024, ülkemizin üretim gücünü uluslararası arenada en güçlü şekilde sergilemek amacıyla önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.