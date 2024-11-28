DOLAR
34,6 0,11%
EURO
36,6 -0,07%
ALTIN
2.934,28 0,09%
BITCOIN
3.290.627,62 1,25%

MÜSİAD EXPO 2024 Gala Yemeği Gerçekleştirildi

MÜSİAD EXPO 2024 Gala Yemeği, iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 22:46
MÜSİAD EXPO 2024 Gala Yemeği Gerçekleştirildi

MÜSİAD EXPO 2024 Gala Yemeği Düzenlendi

Global iletişim ortağı olduğu MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen gala yemeği, iş dünyasının önemli isimlerini buluşturdu. Bu etkinlik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından organize edildi ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Etkinlik Hakkında

Gala yemeği, Anadolu Ajansı'nın da yer aldığı, iş dünyasının dinamik ve önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, MÜSİAD EXPO 2024'ün sunduğu fırsatlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve yeni iş bağlantıları kurma şansı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında düzenlenen gala yemeği programı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda) ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın (solda) katılımıyla gerçekleştirildi. Programda AA'nın da aralarında bulunduğu fuar sponsorlarına teşekkür plaketi takdim edildi. AA adına plaketi AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (ortada) aldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında düzenlenen gala yemeği programı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda) ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın (solda) katılımıyla gerçekleştirildi. Programda AA'nın da aralarında bulunduğu fuar sponsorlarına teşekkür plaketi takdim edildi. AA adına plaketi AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (ortada) aldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MÜSİAD EXPO 2024 Gala Yemeği Gerçekleştirildi
2
Lagarde'dan ABD'nin Gümrük Tarifelerine İlişkin Müzakere Çağrısı
3
DSİ, Adana'daki İki Değerli Arsayı Satışa Sunuyor
4
Antalya ve Balıkesir'de Arazi Toplulaştırması Başlıyor
5
ABD'de Temmuz Ayında Üretici Fiyat Endeksi Beklentilerin Altında Kaldı
6
Taşkent'te Özbekistan-Türkiye OSTİM İş Forumu Gerçekleşti

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı