MÜSİAD EXPO 2024 Gala Yemeği Gerçekleştirildi

MÜSİAD EXPO 2024 Gala Yemeği Düzenlendi

Global iletişim ortağı olduğu MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen gala yemeği, iş dünyasının önemli isimlerini buluşturdu. Bu etkinlik, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından organize edildi ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Etkinlik Hakkında

Gala yemeği, Anadolu Ajansı'nın da yer aldığı, iş dünyasının dinamik ve önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, MÜSİAD EXPO 2024'ün sunduğu fırsatlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve yeni iş bağlantıları kurma şansı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında düzenlenen gala yemeği programı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda) ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın (solda) katılımıyla gerçekleştirildi. Programda AA'nın da aralarında bulunduğu fuar sponsorlarına teşekkür plaketi takdim edildi. AA adına plaketi AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (ortada) aldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında düzenlenen gala yemeği programı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda) ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın (solda) katılımıyla gerçekleştirildi. Programda AA'nın da aralarında bulunduğu fuar sponsorlarına teşekkür plaketi takdim edildi. AA adına plaketi AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan (ortada) aldı.