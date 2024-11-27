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MÜSİAD EXPO 2024'te Türkiye-Irak İş Forumu Gerçekleşti

MÜSİAD EXPO 2024'te düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu'nda Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Irak'ın Türkiye'nin kalkınması için önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:28
MÜSİAD EXPO 2024'te Türkiye-Irak İş Forumu Gerçekleşti

MÜSİAD EXPO 2024'te Türkiye-Irak İş Forumu Düzenlendi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Irak İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tuzcu, Irak'ın, Türkiye'nin bölgesel kalkınmasında sağladığı ciddi katkılara dikkat çekti.

Irak'ın Türkiye'nin Ekonomisine Katkıları

Tuzcu, yaptığı konuşmada, "Irak'ın bizim bölgesel kalkınmamızda da ciddi katkıları var. Sınır illerindeki Gaziantep, Mardin, Şırnak'taki firmalarımızın küreselleşmesi ve uluslararası ticaret oyuncusu olmasının arkasında Irak tecrübeleri yatıyor," dedi.

MÜSİAD EXPO 2024, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor ve iş dünyası için önemli bir platform oluşturuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen...

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ano Cevher, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bozaltlı, forumda konuşma yaptı.

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen...

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar kapsamında düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ano Cevher, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bozaltlı, forumda konuşma yaptı.

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