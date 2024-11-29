DOLAR
34,69 -0,23%
EURO
36,63 -0,01%
ALTIN
2.967,56 -1,13%
BITCOIN
3.365.244,18 -2,28%

MÜSİAD EXPO 2024 Ticaret Fuarı Devam Ediyor

MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde katılımcıları ile buluşmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:28
MÜSİAD EXPO 2024 Ticaret Fuarı Devam Ediyor

MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Bu önemli etkinlik, iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek uluslararası ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Fuarın Önemi

Fuar, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla zenginleştirilmiş bir platform sunarak, iş bağlarının güçlenmesine olanak tanıyor. Katılımcılar, iş fırsatlarını değerlendirme, yeni bağlantılar kurma ve pazar araştırmaları yapma imkanı buluyor. MÜSİAD EXPO 2024, ticaretin geleceğini şekillendiren dinamik bir ortam sunuyor.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Fuarın kapsamı, geniş bir sektör yelpazesini kapsıyor. Ziyaretçiler, çeşitli ürün ve hizmetleri tanıma şansına sahip olurken, sektördeki yenilikçi çözümler hakkında da bilgi edinecekler. MÜSİAD, ticari iş birliklerini teşvik ederek ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MÜSİAD EXPO 2024 Ticaret Fuarı Devam Ediyor
2
Ngozi Okonjo Iweala’nın DTÖ Genel Direktörlüğü 4 Yıl Daha Uzatıldı
3
Türkiye ve İngiltere Arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Mutabakatı İmzalandı
4
Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi: Sanayi ve Teknolojinin Geleceği Tartışılacak
5
TCMB, TL Depo Alım İhaleleri ile Piyasalara Yön Veriyor
6
Adana'daki İki Maden Sahası İçin İhale Açıldı
7
Banka banka gezmeye son! O banka anında 100.000 TL kredi veriyor: Genç, yaşlı ayrımı yok

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı