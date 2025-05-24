MÜSİAD Karz-ı Hasen 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

MÜSİAD Karz-ı Hasen 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Karz-ı Hasen, ahlakı ve insan onurunu merkeze koyuyor." dedi. Genel Merkez'de düzenlenen MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Özdemir, derneklerinin 35 yıllık serüveni boyunca üretimden sanayiye, istihdamdan ihracata kadar birçok alanda Türkiye'ye katkı sağlamış bir kurum olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Karz-ı Hasen, bugün buraya geldiyse bugüne kadarki başkanlarımızın ve emektarlarımızın çok emeği, hakkı var. MÜSİAD'ımız, Karz-ı Hasen gibi sosyal ve kültürel alanlarda benzer birçok kurumu oluşturmakta başarılı olacaktır," şeklinde konuştu.

DEİK Başkanı'nın Vurguları

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Karz-ı Hasen sandığının başarılı ilerlemesinin temel sebeplerinden birinin kurallara bağlılık olduğunu vurguladı. Olpak, Karz-ı Hasen'in kurallar içerisinde hareket ettiğini belirtti.

MÜSİAD İçin Maneviyat ve Sosyal Sorumluluk

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Mahmut Asmalı, "Tek kanatlı kuş uçmaz. Çift kanatlı olmak lazım. Bir tarafınız dünyalık işler için çarparken, öbür tarafınızın da mutlaka manevi değerlere odaklanması lazım." dedi. Asmalı, MÜSİAD'ın sosyal alanda çok aktif olduğunu belirterek, iş adamlarının ihtiyaç sahiplerine yardım etmesinin önemine dikkat çekti.

Karz-ı Hasen'in Temel Kaideleri

MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Mustafa Aktaş, zekat ve sadakanın sadece birer ibadet değil, toplumsal huzurun ve ekonomik adaletin teminatı olduğunu ifade etti. Aktaş, bu sandığın ticari kazanç aracı olmadığını, MÜSİAD üyelerinin maddi katkılarıyla oluşturulmuş bir iyilik havuzu olduğunu dile getirdi.

Aktaş, ihtiyaç sahiplerinin bu kaynaktan faizsiz, karşılıksız borç alarak geçici sıkıntılarını aşabildiğini belirtti. Bu sistemin aynı zamanda güven, dayanışma ve sorumluluk bilinci merkezini oluşturduğunu vurguladı.

Ekonomik Adalet ve Toplumsal Huzur

Ayrıca, Mustafa Aktaş, Karz-ı Hasen'in modern dünyada uygulanabilir bir hale getirilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Aktaş, MÜSİAD Karz-ı Hasen sandığının sadece ihtiyaç sahiplerine destek değil, aynı zamanda verenler için de bereket ve manevi kazanç kapısı olduğunu belirtti.

Son olarak, Aktaş, "Nitekim Bakara suresi 245. ayetinde, 'Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah onu kat kat artırarak geri öder.' denilmektedir. Umut ediyoruz ki, bu çatı altında daha çok hayır işlenecektir," şeklinde konuştu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Karz-ı Hasen Sandığı 5. Olağan Genel Kurulu, MÜSİAD Genel Merkezi’nde yapıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, programa katılarak konuşma yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Karz-ı Hasen Sandığı 5. Olağan Genel Kurulu, MÜSİAD Genel Merkezi’nde yapıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, programa katılarak konuşma yaptı.