MÜSİAD SAMEKS Ekim Ayı Raporu: Endeks 48,4'e Yükseldi

MÜSİAD SAMEKS Ekim Raporu Açıklandı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi, ekim ayında 1,8 puan artarak 48,4 değerine ulaştı. Bu veri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksinin (SAMEKS) ekim ayı sonuçlarını yansıtıyor.

Hizmet ve Sanayi Sektörleri Performansı

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, önceki aya göre 2,8 puan artarak 48,6 seviyesine ulaşmışken, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 1,3 puan toparlanarak 45,9 değerine yükseldi. Ancak, parasal sıkılaşmanın etkisiyle iç talebin durağan seyri, sanayi sektöründe üretime, hizmet sektöründe iş hacmine olumsuz yansımakta.

İş Hacminde Durgunluk

Hizmet sektöründe iş hacmindeki durgunluk, üst üste dördüncü ayına girmiş durumda. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerdeki zayıf gidişat devam ederken, girdi alımlarında hızlı bir artış gözlemlendi. Ancak, aylık bazda üretim kaybı bu dönemde de sürdü.

Reel Sektör Koşulları ve Fiyatlar Genel Düzeyi

Böylece, ekim ayına ait SAMEKS verileri, reel sektörün faaliyet koşullarındaki olumsuz durumun dördüncü ayına ulaştığını gösteriyor. Bununla birlikte, son dönemde fiyatlar genel düzeyindeki artışların normalleşme eğilimine girmesi, her iki sektörde de girdi alımlarını olumlu yönde etkilemektedir.