Mustafa Elitaş ANAMOB'da: Kayseri'nin Mobilya Gücü ve Fuar Potansiyeli

Yayın Tarihi: 12.10.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 20:36
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB) açılışında Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'ni ziyaret etti. Elitaş, sektör temsilcileriyle görüşüp fuarın ulusal ve uluslararası önemine dikkat çekti.

Ziyaret ve değerlendirmeler

Fuarı gezen Elitaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın hem mekan hem de katılımcılar olarak Türkiye geneline hitap ettiği gibi uluslararası özelliğinin bulunduğunu söyledi.

Elitaş'ın sözleri: "Eskiden mobilya belirli illerle anılırdı. 1990'lı yılların başından itibaren Kayseri hem üretimiyle hem pazarlamasıyla, satış yönünden yeni bir sistem ortaya koyarak mobilyacılığa olağanüstü bir ivme kazandırdı."

Kayseri'nin yan sanayideki gelişimi ve fuarcılık

Elitaş, Kayseri'nin mobilya sektöründeki gelişimini kendi deneyimleri üzerinden anlattı ve yan sanayide kaydedilen ilerlemeyi vurguladı.

Elitaş'ın açıklaması: "Bizim firmamız Kayseri OSB'nin kuruluşunda ilk 5 firmadan biriydi, 1992'de mobilya imalatına kısmen başlamıştım. Fuarı gezdim gördüm ki şu an Kayseri yan sanayi konusunda bayağı ileri gitmiş. Emeği geçen sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Eskiden kanepenin ayağını, kumaşını bulmak zordu. Komşumuzun döşediği kumaşı hangi ülkeden ithal ettiğini bulabilmek çok zordu. Ama şu an Kayseri yan sanayide olağanüstü bir duruma gelmiş. İçerisinde bulunduğumuz fuar alanı 20 bin metrekare, gerçekten güzel bir alan olmuş. İkinci bir alan için de arkadaşlarımızdan değerlendirme olursa, konuşur yanına ilave kısımlar gerçekleştirilir. Artık Türkiye fuarlar ülkesi haline geldi. Eskiden Almanya, İtalya gibi ülkelerde fuarlar varken, onları hayranlıkla izlerdik, reyonları 2 günde 3 günde yapıyorlardı. Burada görüyoruz ki İstanbul, Ankara, Kayseri fuarcılıkta çok önemli gelişme ortaya çıkardı. Malı pazarlamak için, bunları sergileyebilmek için fuarlar çok önemli. Fuara katılınca her tarafa ulaşma imkanı oluyor."

Ziyarette Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve sektör temsilcileri Elitaş'a eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş (sağda), Kayseri'de açılışı yapılan Anadolu Mobilya Fuarı'nda (ANAMOB) firma yetkilileriyle bir araya geldi. Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılan fuarı gezen Elitaş, firma yetkililerinden bilgi aldı.

