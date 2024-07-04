Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nakit ihtiyacına veda zamanı! Evlilik, ev alma hazırlığı yapanlara tak diye nakit para verilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi'ni kullananların dikkatine! Nakit ihtiyacına çözüm BES'ten geldi... Evlenecek olan, borcu bulunan ya da afetten etkilenenler için BES üzerinden nakit kullandırılacağı açıklandı. Ama nasıl? İşte BES'te yapılan yeni düzenleme...

Yayın Tarihi: 04.07.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 20:40
Nakit ihtiyacına veda zamanı! Evlilik, ev alma hazırlığı yapanlara tak diye nakit para verilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi için beklenen gün geldi! Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi için harekete geçen kurumlar, katılımcılarına devlet katkısı da dahil olmak üzere tüm paraların; evlilik, konut alımı ya da doğal afet durumları gibi hallerde başvuruda bulunanlara verileceğini açıkladı. Peki nasıl?

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Katılımcılar artık evlilik, konut alımı veya doğal afet halleri gibi durumlarda BES'te biriken devlet katkısı dahil tüm paralarını çekebilecekler. İşte yeni düzenlemenin detayları...

BES nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kişilerin emeklilik dönemlerinde ek gelir elde etmelerini sağlayan, devlet katkısı ile desteklenen bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Katılımcılar, belirli bir süre boyunca düzenli olarak yatırdıkları katkı payları ile emeklilik döneminde birikmiş fonlarını kullanma hakkı kazanırlar.

Yeni düzenleme: Acil ihtiyaçlar için para çekme imkanı

bes

Son yapılan düzenleme ile birlikte BES katılımcıları evlilik, konut alımı veya doğal afet halleri gibi durumlarda birikimlerinin belirli bir kısmını çekme hakkına sahip olacaklar. İşte para çekme koşulları ve detaylar: 

  • Çekilebilecek tutar: Katılımcılar, BES'te biriken paralarının en fazla yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilecekler. Bu çekim, devlet katkısını da kapsayacak şekilde yapılabilecek.
  • Kısmi ödeme şartları: Evlilik, konut alımı ve doğal afet halleri için yapılacak kısmi ödemeler, sistemde en az 5 yıl bulunma şartına bağlı olacak. Ayrıca, aylık asgari ücretin en az 5 katı kadar ödeme yapılmış olması şartı aranacak.
  • Tek seferlik hak tanımlanacak: Katılımcılar, bu imkandan sadece bir kez faydalanabilecekler. Örneğin, evlilik için kısmi ödeme alan bir katılımcı, konut alımı için ancak beş yıl sonra tekrar başvuruda bulunabilecek.
  • Doğal afet durumu: Doğal afet hallerinde tarih ve miktar şartlarına bakılmaksızın ödeme yapılacak.

Kimler yararlanabilecek ve başvuru nasıl yapılacak?

Tasarruflarına ara vermeyen ve BES'teki haklarından feragat etmeyen tüm katılımcılar bu düzenlemeden faydalanabilecekler. Birden fazla BES sözleşmesi bulunan kişiler için ise sadece bir başvuru hakkı tanınıyor olacak. BES'teki birikimlerinden kısmi ödeme almak isteyen katılımcılar, ilgili belgelerle birlikte başvurularını yapabilecekler. Başvurular, BES sağlayıcıları aracılığıyla yapılacak ve gerekli şartların sağlanması halinde hızlı bir şekilde değerlendirilecektir. Yani, yeni düzenleme ile birlikte katılımcılar, acil durumlarda ihtiyaç duydukları nakdi daha kolay bir şekilde elde edebilecekler.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı son dakika değiştirildi! O tarihte sürpriz rakam yatırılacak

Kimlikle başvuru yetiyor! PTT'den 90.000 TL borç silip süpüren kredi!

Bankalardan emekli promosyonuna Temmuz ayarı! Bunu bilenler en yüksek promosyonu cebine atacak

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'tan emekliye gece sürprizi! Son dakika güzel haber geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı son dakika değiştirildi! O tarihte sürpriz rakam yatırılacak

SGK kaydı olanların fişi çekildi! İçinde siz de olabilirsiniz: e-Devlet'ten hemen bakın!

Nakit ihtiyacına veda zamanı! Evlilik, ev alma hazırlığı yapanlara tak diye nakit para verilecek

ATM'ye giden emekli mutlu dönüyor! Cumhurbaşkanından 4A 4B 4C emeklisine sürpriz ödeme

PTT kapılarını para arayanlara açtı! Tam 100.000 TL emekli kredisi: Emeklilerin cebi dolacak

Kimlikle başvuru yetiyor! PTT'den 90.000 TL borç silip süpüren kredi!

KPSS puanı 55-57-60 olana iş fırsatı! TÜİK mülakatla personel alımına start verdi

Bankalardan emekli promosyonuna Temmuz ayarı! Bunu bilenler en yüksek promosyonu cebine atacak

Asgari ücret zammında sürpriz zamma yeşil ışık! Meclis onayladı: Yeni rakam oh çektirecek

Sıfır araçlara dev zam kararı! Her araç fiyatı 105.000 TL artacak

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'tan emekliye gece sürprizi! Son dakika güzel haber geldi

Sıradan araç sahiplerine uyarı! PTT ya da bankaya gitmeyen yanacak