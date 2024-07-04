Nakit ihtiyacına veda zamanı! Evlilik, ev alma hazırlığı yapanlara tak diye nakit para verilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi için beklenen gün geldi! Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi için harekete geçen kurumlar, katılımcılarına devlet katkısı da dahil olmak üzere tüm paraların; evlilik, konut alımı ya da doğal afet durumları gibi hallerde başvuruda bulunanlara verileceğini açıkladı. Peki nasıl?

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Katılımcılar artık evlilik, konut alımı veya doğal afet halleri gibi durumlarda BES'te biriken devlet katkısı dahil tüm paralarını çekebilecekler. İşte yeni düzenlemenin detayları...

BES nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kişilerin emeklilik dönemlerinde ek gelir elde etmelerini sağlayan, devlet katkısı ile desteklenen bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Katılımcılar, belirli bir süre boyunca düzenli olarak yatırdıkları katkı payları ile emeklilik döneminde birikmiş fonlarını kullanma hakkı kazanırlar.

Yeni düzenleme: Acil ihtiyaçlar için para çekme imkanı





Son yapılan düzenleme ile birlikte BES katılımcıları evlilik, konut alımı veya doğal afet halleri gibi durumlarda birikimlerinin belirli bir kısmını çekme hakkına sahip olacaklar. İşte para çekme koşulları ve detaylar:

Çekilebilecek tutar: Katılımcılar, BES'te biriken paralarının en fazla yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilecekler. Bu çekim, devlet katkısını da kapsayacak şekilde yapılabilecek.



Kısmi ödeme şartları: Evlilik, konut alımı ve doğal afet halleri için yapılacak kısmi ödemeler, sistemde en az 5 yıl bulunma şartına bağlı olacak. Ayrıca, aylık asgari ücretin en az 5 katı kadar ödeme yapılmış olması şartı aranacak.



Tek seferlik hak tanımlanacak: Katılımcılar, bu imkandan sadece bir kez faydalanabilecekler. Örneğin, evlilik için kısmi ödeme alan bir katılımcı, konut alımı için ancak beş yıl sonra tekrar başvuruda bulunabilecek.



Doğal afet durumu: Doğal afet hallerinde tarih ve miktar şartlarına bakılmaksızın ödeme yapılacak.



Kimler yararlanabilecek ve başvuru nasıl yapılacak?

Tasarruflarına ara vermeyen ve BES'teki haklarından feragat etmeyen tüm katılımcılar bu düzenlemeden faydalanabilecekler. Birden fazla BES sözleşmesi bulunan kişiler için ise sadece bir başvuru hakkı tanınıyor olacak. BES'teki birikimlerinden kısmi ödeme almak isteyen katılımcılar, ilgili belgelerle birlikte başvurularını yapabilecekler. Başvurular, BES sağlayıcıları aracılığıyla yapılacak ve gerekli şartların sağlanması halinde hızlı bir şekilde değerlendirilecektir. Yani, yeni düzenleme ile birlikte katılımcılar, acil durumlarda ihtiyaç duydukları nakdi daha kolay bir şekilde elde edebilecekler.