Nevşehir'de 1. Uluslararası Çevreci Dijital Yönetişim Konferansı: Dijital ve Yeşil Dönüşüm

Nevşehir'de "1. Uluslararası Çevreci Dijital Yönetişim Konferansı" düzenlendi

Kapadokya Üniversitesi tarafından Mustafapaşa Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, yerel ve uluslararası katılımcıları bir araya getirdi. Konferansta dijitalleşme ile yeşil dönüşümün eş zamanlı ve bütüncül bir yönetişim anlayışıyla ele alınması gerektiği vurgulandı.

Hatipoğlu: Geçmiş yönetim anlayışları yetersiz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, programdaki konuşmasında geçmişte uygulanan yönetim anlayışlarının bugün yetersiz kaldığını belirtti. Tarihin özel bir kavşağında olunduğuna dikkat çeken Hatipoğlu, "Bir yanda gezegenimizin 'Artık yeter' dediği geri dönülmez iklim değişiklikleri, diğer yanda insanlık tarihinin en büyük teknolojik devrimlerinden biri olan yapay zeka var." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, başarının sadece iyi niyetli projelere değil, akıllı, adil ve bütüncül yönetişim modellerine bağlı olduğunu söyledi.

Bütüncül yönetişim ve kurumlar arası işbirliği

Hatipoğlu, çevre, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarının ayrı kurumlarda ele alınmasının günümüzün karmaşık sorunlarını çözmede yetersiz kaldığını belirtti. "Bir yanda dijitalleşme hamlesi yaparken, diğer yanda bu dönüşümün enerji faturasını ve elektronik atık yükünü gözden geçirmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz." dedi.

Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını aynı noktada buluşturan bir yönetişim yaklaşımının kurulması gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Bu küresel çapta yaşanan dönüşümler karşısında ortak akılla hareket etmemizi sağlayacak yeni nesil bir yönetişim anlayışı inşa etmek zorundayız." sözleriyle çağrıda bulundu.

Dijitalleşme, yeşil dönüşümün destekleyicisi

Hatipoğlu, vergi süreçlerinin dijitalleşmesinin hem mükelleflerin işini kolaylaştırdığını hem de kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkinliği artırdığını belirterek, Dijital Vergi Dairesi ile vatandaşların 160'tan fazla hizmete tek kapıdan güvenli ve hızlı şekilde erişebildiğini hatırlattı.

Kağıt kullanımının azalması, kaynakların etkin yönetimi ve mali süreçlerin dijital olarak izlenebilir hale gelmesinin sürdürülebilir kamu maliyesinin temel taşları olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Dijitalleşme aslında yeşil dönüşümün en önemli destekleyicisidir" ifadesiyle dönüşümlerin birbirini nasıl beslediğini vurguladı.

Denetim fonksiyonunun rolünün de değiştiğini belirten Hatipoğlu, kurumların artık sadece geçmiş hataları bulmaya değil, geleceğin risklerine karşı hazırlık yapan "stratejik ortak" olmaya evrilmesi gerektiğini aktardı.

Akademiden çağrı

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise konuşmasında, insanlığın tarih boyunca krizlerden ders çıkardığını ancak iklim değişikliği ve dijital dönüşümün sunduğu yeni çağın daha kapsamlı ve işbirliğine dayalı çözümler gerektirdiğini söyledi.

Konferansa Nevşehir Valisi Ali Fidan ile çok sayıda öğretim üyesi katıldı. Etkinlik, farklı oturumlarla devam etti.

