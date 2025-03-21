New York Borsası Düşüşle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Geriledi

New York borsası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Yatırımcılar, resesyon ve tarife belirsizlikleri konusunda temkinli davranıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:59
New York Borsası Düşüşle Açıldı: Dow Jones ve S&P 500 Geriledi

New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,77 azalarak 41.629,01 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,78 azalışla 5.618,60 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,97 kayıpla 17.519,89 puana indi.

Yatırımcılar Temkinli Davranıyor

ABD yönetiminin tarife politikası konusundaki belirsizlikler ve resesyon endişeleri yatırımcıları temkinli bir tutum izlemeye yönlendiriyor. Bu durum, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyirin sürmesine neden oldu.

Fed'in Faiz Beklentileri

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahminlerinin bu yıl iki faiz indirimi yapılacağına dair beklentileri koruduğunu ifade etti. Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin enflasyondaki ilerlemeyi geciktirebileceğine dikkat çekti.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş çevrelerinde belirgin bir kaygının olduğunu belirterek, tarifeler ve diğer mali politikaların çözülmesini beklediklerini aktardı. New York Fed Başkanı John Williams ise ekonomide ve politikada çok fazla belirsizlik olduğuna vurgu yaptı.

Kurumsal Gelişmeler

Kurumsal tarafta ise ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, gelecek dört yıl içinde ABD'de 55 milyar doların üzerinde üretim, araştırma-geliştirme ve teknoloji yatırımı yapacağını duyurarak, açılışta hisse değerinde hafif bir artış yaşadı.

Diğer yandan, bir önceki çeyrekte satışlarının yüzde 9 azaldığını bildiren ve tarifeler ile tüketici güvenindeki düşüş nedeniyle mevcut çeyrekte çift haneli bir azalış öngören Nike hisseleri, yüzde 8'den fazla değer kaybetti. FedEx hisseleri de, şirkete ait belirsizliklerle kar tahminlerinin düşürülmesi sonrasında yüzde 11 civarında bir düşüş yaşadı.

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