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New York Borsası Düşüşle Başladı: Dow Jones 100 Puan Değer Kaybetti

New York borsası düşüşle açılarak yatırımcıları endişelendirdi. Dow Jones yüzde 0,42 azalarak 43.142,37 puana indi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:11
New York Borsası Düşüşle Başladı: Dow Jones 100 Puan Değer Kaybetti

New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalarak 43.142,37 puana indi.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksleri de Geriledi

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 azalışla 6.006,17 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,62 kayıpla 19.896,76 puana geriledi.

Noel tatili nedeniyle kısa süren bu hafta, işlem hacminin son 6 ayın ortalamasının altında kaldığı pay piyasalarında, açılışta negatif bir seyir izlendi. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle birlikte, 20 Ocak'ta görevi devralacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yönetiminin uygulayacağı ticaret politikalarının değerlendirilmeye devam edildiğini belirtiyorlar.

Diğer yandan, Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyallerin ardından yukarı yönlü seyrini koruyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 4,64 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,59 seviyesinde seyretti.

Analistler, işlem hacminin gelecek haftaki yeni yıl tatilinin de etkisiyle 6 Ocak'a kadar düşük seyretmesinin beklendiğini, piyasalar için ilk önemli odak noktasının 10 Ocak'ta açıklanacak istihdam raporu olacağını aktardılar.

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