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New York Borsası Düşüşle Başladı: Faiz İndirimleri Hala Risk Taşıyor

New York borsası, Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası düşüş yaşadı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde kayıplar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:11
New York Borsası Düşüşle Başladı: Faiz İndirimleri Hala Risk Taşıyor

New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesi için herhangi bir sinyal vermediğine dair açıklamalarının ardından haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Endekslerde Düşüşler

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,37 azalarak 43.587,93 puana geriledi. Aynı şekilde, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalışla 5.912,79 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,93 kayıpla 18.929,91 puana indi.

Ekonomik Veriler ve Etkileri

Powell'ın para politikasının gevşeme hızına dair verdiği mesajlar, risk iştahını azaltırken, pay piyasalarında ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren veriler negatif bir seyir izliyor.

ABD'de açıklanan verilere göre, perakende satışlar ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ekimde sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,8 arttı.

Powell’ın Açıklamaları ve Piyasa Tepkisi

New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi kasımda 31,2'ye çıkarak sektörde büyüme yaşandığını gösterirken, ABD'de sanayi üretimi ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilere paralel düşüş kaydetti.

Bu veriler, Powell'ın ekonominin güçlü olduğu yönündeki açıklamalarını desteklemekte. Powell, katıldığı bir etkinlikte, sürdürülebilir ekonomik güç sayesinde Bankanın kararlarını dikkatlice alma şansı bulduğunu vurgulamıştı.

Faiz İhtimalleri ve Tahvil Faizleri

Piyasalardaki fiyatlamalar, Fed'in aralıkta 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin %80'lerden %55'e gerilediğini gösteriyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de %4,50 seviyesine yükseldi.

Kurumsal Hisselerde Değişim

Kurumsal tarafta, aşı üreticisi hisseleri, Donald Trump'ın Sağlık Bakanlığına aşı karşıtı olarak bilinen Robert F. Kennedy Jr.'ı aday göstermesi sonrası değer kaybetti. BioNTech hisseleri %8, Pfizer %5, Moderna %4 ve Novavax %2'nin üzerinde düştü.

Öte yandan, Warren Buffett'ın yönettiği Berkshire Hathaway, Domino's Pizza'ya yeni yatırımlar yaparken, Ulta Beauty'deki tüm hisselerini sattı. Bu gelişmeler sonrası Domino's Pizza %1'in üzerinde değer kazanırken, Ulta Beauty %2'nin üzerinde geriledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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