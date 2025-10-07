New York Borsası Düşüşle Kapandı: Dow, S&P ve Nasdaq Geriledi

New York borsası günü düşüşle tamamladı; Dow Jones %0,20 geriledi. Federal bütçe krizi ve yükselen enflasyon beklentileri yatırımcı güvenini zayıflattı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 23:46
New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalarak 46.602,98 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,38 azalışla 6.714,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 kayıpla 22.788,36 puana indi.

Bütçe krizi ve piyasa tepkisi

ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Washington'daki bütçe çıkmazı sürerken, Senato'da pazartesi akşam yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçiler'in hem Demokratlar'ın geçici bütçe tasarıları, daha önceki oylamalarda olduğu gibi yine gerekli oy sayısına ulaşamadı.

Federal hükümetin kapalı kalması, ekonomik veri takvimini aksatarak belirsizlikleri artırırken, ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar alternatif göstergeleri değerlendirdi.

Tüketici beklentileri ve enflasyon verileri

ABD Merkez Bankası (Fed)'ın New York Şubesi'nin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini ve iş gücü piyasası beklentilerinin kötüleşmeye devam ettiğini gösterdi. Ankete göre gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,2 puan artışla yüzde 3,4'e yükseldi. Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kalırken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 3'e çıktı.

Söz konusu dönemde iş bulma beklentilerinde hafif bir toparlanma olmasına rağmen iş gücü piyasası beklentileri genel olarak kötüleşmeye devam etti.

İstihdam verileri ve faiz beklentileri

Hükümetin kapanması nedeniyle geçen hafta tarım dışı istihdam gibi kritik veriler açıklanmasa da yayımlanan diğer göstergeler iş gücü piyasasının zayıfladığını ortaya koymuştu. Bu gelişmelerle Fed'in bu ay sonunda yapacağı toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürmesi yönündeki beklentiler öne çıkmaya devam etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Banka'nın politika faizini düşürmeye devam edebileceği yönündeki görüşünü yineledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise politika faizinde yapılacak sert bir indirimin enflasyonu körükleme riski taşıdığını belirtti.

Kurumsal hareketler

Oracle'ın hisseleri, şirketin yapay zeka bulut hizmetlerinde Nvidia çipli sunuculardan elde ettiği kar marjlarının beklenenden düşük olduğuna dair haberlerin ardından yüzde 2,5 değer kaybetti. OpenAI ile dün yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurduklarını duyurmasının ardından yükselişe geçen AMD hisseleri bugün de yüzde 3,8 değer kazandı. IBM'in hisseleri de yapay zeka girişimi Anthropic ile ortaklık kurduğunu açıklamasının ardından yüzde 1,5 yükseldi.

Kanada merkezli Trilogy Metals'in hisseleri, ABD hükümetinin Ambler maden bölgesindeki arama çalışmalarını desteklemek için şirkete 35,6 milyon dolar yatırım yapacağını ve yüzde 10 hissedarı olacağını duyurmasının ardından yüzde 211 değer kazandı.

