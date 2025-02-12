New York Borsası Enflasyon Verileriyle Düşüşle Açıldı

New York Borsası, Enflasyon Verileriyle Düşüş Yaşadı

New York borsası, beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,53 azalarak 44.357,70 puana indi.

S&P 500 ve Nasdaq Endekslerinde Düşüş

S&P 500 endeksi, yüzde 0,72 düşüşle 6.025,08 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,06 kayıpla 19.436,51 puana geriledi. Ülkede fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Verileri

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı. TÜFE, aylık bazda Ağustos 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydederken, yıllık enflasyon Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,4, yıllık 3,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, bu verilerin enflasyonun kontrol altına alınmasında ilerlemenin durduğuna işaret ettiğini belirterek, Fed'in yıl ortasından önce faiz indirimi yapma olasılığının zayıfladığını ifade etti.

Hazine Tahvili Faizleri ve Dolar Endeksi

Enflasyon verileri sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 10 baz puan artışla yüzde 4,64'e çıktı. Dolar endeksi de yüzde 0,4 yükselerek 108,35 değerine ulaştı. Ayrıca, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,95'e inerken, mortgage başvuruları yüzde 2,3 artış gösterdi.

Fed Başkanı'nın Açıklamaları

Analistler, geçtiğimiz gün Kongre'deki sunumunun ilk gününde faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını söyleyen Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarının beklendiğini belirtti.

Trump'ın Faiz Düşürme Çağrısı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirterek, bunun "yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey" olduğunu kaydetti.