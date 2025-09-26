New York Borsası Enflasyon Verisiyle Yükseldi — Dow, S&P 500, Nasdaq Artıda

ABD'de enflasyon göstergesinin beklentilerle paralel gelmesiyle New York borsası açılışta yükseldi; endeksler pozitif seyretti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:02
New York Borsası Enflasyon Verisiyle Yükseldi — Dow, S&P 500, Nasdaq Artıda

New York Borsası Enflasyon Verisiyle Yükseldi

Beklentilerle uyumlu veriler Fed endişelerini hafifletti, endeksler pozitif açıldı

New York borsası, ABD'de beklentilere paralel gelen enflasyon göstergesinin ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerinin gecikebileceği endişelerini hafifletmesiyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,42 kazançla 46.138,38 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 6.616,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artışla 22.395,29 puana yükseldi.

Piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ve Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklere karşın, bugün açıklanan ekonomik verilerin ardından açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu harcamalar ağustosta son 5 ayın en hızlı artışını kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ağustosta yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

Analistler, beklentilerle uyumlu gelen verilerin çekirdek enflasyonun istikrarlı seyrettiğini gösterdiğini belirtti. Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri de yakından takip edildi; Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, işsizlik ve enflasyonun Banka hedeflerinden uzaklaşmış olmasına rağmen her iki cephede de daha fazla bozulma riskini sınırlı gördüğünü ifade etti.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, dün 1 Ekim'den itibaren uygulanacak yeni gümrük vergisi oranlarını duyurdu. Buna göre, tarife oranları; markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi.

Öte yandan, 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az kala bütçe üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamazken, Trump ülkede federal hükümetin Demokratlar yüzünden kapanabileceğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17. Uluslararası Ekoteks Tekstil Sempozyumu başladı — İHKİB'e AB'den 37 milyon avro hibe
2
Hatay'da pamuk hasadı başladı: 290 bin dekar, 140 bin ton rekolte bekleniyor
3
Lufthansa İdari Personelin %20'sini İşten Çıkarmayı Planlıyor
4
New York Borsası Enflasyon Verisiyle Yükseldi — Dow, S&P 500, Nasdaq Artıda
5
Bartın'da yasa dışı bozayı avına yasal işlem
6
BMW'den Küresel Geri Çağırma: Marş Motoru Yangın Riski
7
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 165 bin liraya yükseldi — KMKTP verileri

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı