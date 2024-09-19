New York Borsası Faiz İndirimiyle Yükselişe Geçti

New York Borsasında İyi Başlangıç

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından güne yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi %1,13 artışla 41.972,56 puana ulaştı.

Endekslerdeki Artışlar

S&P 500 endeksi %1,50 artışla 5.702,63 puana, Nasdaq endeksi ise %2,32 kazançla 17.980,89 puana yükseldi.

Fed'in Faiz İndirim Kararı

Fed, dün politika faizini dört yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek %4,75-5,00 aralığına getirdi. Yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda büyümeye devam ettiği fakat istihdamın yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği belirtildi.

Gelecek Tahminleri

Fed, ilerleyen dönemlerde daha fazla faiz indirimine gidebileceğini açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyona dair yukarı yönlü risklerin azaldığını ve iş gücü piyasasındaki güçlü yapının korunması adına yapılan 50 baz puanlık indirimin önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ekonomik Veriler

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ve ilk kez başvuranların sayısı 219 bine geriledi. Ayrıca, cari işlemler açığı yılın ikinci çeyreğinde %10,7 artarak 266,8 milyar dolara çıktı.

Teknoloji Hisselerindeki Yükseliş

Piyasalarda teknoloji hisseleri öne çıkarken, Nvidia hisseleri %4, Apple %3, Microsoft, Amazon ve Alphabet hisseleri %1'in üzerinde kazanç sağladı.