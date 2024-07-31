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New York Borsası Fed Faiz Kararı Öncesi Yükselişle Açıldı

Wall Street, Fed'in faiz kararları öncesinde güçlü bir açılış gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:27
New York Borsası Fed Faiz Kararı Öncesi Yükselişle Açıldı

New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarının açıklanacağı gün, güne yükseliş ile başladı. Açılışta Dow Jones endeksi %0,06 artışla 40.768,88 puana, S&P 500 endeksi %1,27 artışla 5.505,59 puana ve Nasdaq endeksi %2,05 kazançla 17.499,23 puana ulaştı.

Yatırımcı İlgisi Artıyor

Fed'in faiz kararı, şirketlerin finansal sonuçları ve makroekonomik veriler, yatırımcıların ilgi odağında bulunuyor. Analistler, Fed'in bugün politika faizini son kez %5,25-5,50 seviyesinde tutacağını öngörüyor. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve politika metni önemli sinyaller verebilir.

Ekonomik Veriler ve İstihdam Raporu

Hafta içinde açıklanacak olan istihdam raporu dikkatle takip ediliyor. Bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı Temmuz ayında 122 bin kişi artış gösterdi ve yıllık ücret artışı %4,8 ile son üç yılın en düşük seviyesini gördü. İstihdam Maliyet Endeksi ise yılın ikinci çeyreğinde %0,9 artarak beklentilerin altında kaldı.

Şirket Bilanço Açıklamaları

Raportörlük döneminde AMD'nin bilançosu, çip hisselerinin yükselmesine neden oldu. Şirketin hisseleri %10'dan fazla değer kazanırken, Nvidia ve Qualcomm hisse değerleri de %9 ve %5'lerde arttı. Ayrıca, bazı yabancı şirketlerin ABD'nin Çin'in çip üretimine yönelik kısıtlamalarından muaf tutulacağına dair çıkan haberler de bu yükselişte etkili oldu.

Microsoft ve Diğer Şirketler

Dün, Microsoft'un açıklanan bilançosu, gelirinin beklentileri aşmasına rağmen bulut gelirlerinin beklentileri karşılayamaması sebebiyle %1'in üzerinde değer kaybetti. Bugün ise Meta'nın bilançosu yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.

Ayrıca, T-Mobile'ın gelirinin beklentileri aşması ve abonelerindeki artış tahmini sonrası hisseleri %1'in üzerinde yükseldi. Mastercard, ikinci çeyrek karının beklentileri aşmasıyla %3'ün üzerinde değer kazandı. Öte yandan Boeing, 1,44 milyar dolar zarar açıklamasına rağmen yeni CEO’sunun atanması ile birlikte hisselerinde %1 artış kaydetti.

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