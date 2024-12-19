New York Borsası Fed'in Faiz Kararı Sonrası Sert Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası Sert Düşüşle Kapanış Yaptı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından günü sert düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 1100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,58 azalarak 42.326,87 puana geriledi.

Uzun Süreli Düşüş Serisi

Birbirini izleyen onuncu gün düşen endeks, 1974'ten bu yana en uzun kayıp serisini gördü. Diğer önemli endeksler de olumsuz yönde etkilendi; S&P 500 endeksi yüzde 2,95 azalışla 5.872,16 puana düştü ve Nasdaq endeksi yüzde 3,56 kayıpla 19.392,69 puana indi.

Faiz Kararının Etkileri

Fed'in önümüzdeki yıl daha az faiz indirimine gideceğine dair tahminler, piyasalarda satış dalgasını tetiklerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi.

Gelecek Beklentileri

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,9'a yükseltirken, 2025'te faiz indirimlerinin yavaşlayacağının sinyalini verdi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Powell'ın Açıklamaları

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında para politikasının önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu vurguladı ve gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti. Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin bir veya iki yıl daha sürebileceğini, ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduklarını belirtti.

Piyasalardaki Diğer Gelişmeler

Fed'in faiz kararı sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,52 seviyesini test ederek yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ayrıca, dolar endeksi yüzde 1'in üzerinde artışla 108,2'ye çıkarak yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Altının ons fiyatı ise yüzde 2 azalışla 2 bin 600 doların altına düştü.