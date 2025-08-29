DOLAR
New York Borsası Haftayı Düşüşle Kapattı

New York borsası haftayı düşüşle kapattı; Dow, S&P 500 ve Nasdaq geriledi. Enflasyon verileri ve dış ticaret açığı piyasalarda negatif etki yarattı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 23:41
Piyasa kapanışı

New York borsası haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 azalarak 45.544,88 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,64 azalışla 6.460,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kayıpla 21.455,55 puana indi.

Ekonomik veriler

ABD'de açıklanan veriler fiyat artışlarının yıllık bazda hızlandığına işaret ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi. Ülkede kişisel tüketim harcamaları, temmuzda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile son 5 ayın en hızlı artışını gösterdi.

Mal ticareti açığı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 22,1 artarak 103,6 milyar dolara ulaştı ve dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise ağustosta aşağı yönlü revizyonla 58,2 oldu.

Siyasi ve hukuki gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi piyasalarda takip edilen gelişmeler arasında yer aldı. Cook'un Trump'ın bu girişimine karşı açtığı davanın ilk duruşması görüldü; duruşma sonunda Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durdurma talebine ilişkin bir karar çıkmadı.

Ayrıca, ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü Bill Pulte, Cook hakkında yeni bir suç duyurusunda bulunarak, Cook'un Fed'de görev yaptığı süre boyunca mülkleri hakkında yanlış beyanda bulunduğunu öne sürdü.

Takvim

New York borsası, pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olacak.

