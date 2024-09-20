New York Borsası Haftayı Karışık Seyirle Tamamladı

New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

New York Borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamlayarak yatırımcıları şaşırttı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artış sağlayarak 42.063,36 puana ulaşarak rekor kırdı.

S&P 500 ve Nasdaq Endekslerinde Düşüşler

Öte yandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 azalarak 5.702,60 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,35 düşüşle 17.951,06 puana geriledi.

Fed Faiz İndirimi Beklentileri

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan 50 baz puanlık faiz indirimi, piyasalarda "yumuşak iniş" beklentilerini artırdı. Geçtiğimiz günlerde olumlu bir hava hakimken, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor seviyelere ulaştı.

Fed'in projeksiyonlarına göre, yıl sonuna kadar 50 baz puanlık bir indirim daha bekleniyor. Analistler, piyasalarda yıl sonuna kadar 75 baz puanlık bir indirim beklentisinin yükseldiğini ifade etti.

Fed Yetkililerinin Görüşleri

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun beklenenden daha hızlı düştüğünü belirterek bu haftaki toplantıda faiz indirimini desteklediğini aktardı. Ancak, Michelle Bowman "jumbo" faiz indirimine karşı çıkarak, enflasyonun hedefle örtüşmediğini ve ilk adım olarak daha küçük bir hamle yapılması gerektiğini vurguladı.

Kurumsal Hisse Performansları

Kurumsal sektörde, FedEx hisseleri, 3 aylık dönemde karının azalması ve gelir tahminlerini düşürmesi sonrası yüzde 15,2 değer kaybetti. Diğer yandan, spor giyim markası Nike, üst yönetici değişikliğinin ardından yüzde 6,8 yükseldi. Intel hisseleri, Qualcomm'un devralma teklifi getirdiği yönündeki haberler sonrası yüzde 3,3 değer kazandı.