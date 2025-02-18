New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, karışık bir açılışla yatırımcıların dikkatini çekti. Dow Jones gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq yükseliş gösterdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:14
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 44.525 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 6.120,13 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,34'lük bir yükselişle 20.094,28 puana ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarına ilişkin haber akışı, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Dün Başkanlar Günü dolayısıyla kapalı olan pay piyasaları, haftanın ilk işlem gününe karışık bir başlangıç yapmış durumda.

Analistler, Trump'ın ticaret ve ekonomi politikaları karşısında ABD Merkez Bankası (Fed)'nın atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin de yatırımcılar için önemli olduğunu belirtiyor. Fed'in son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğu bilgisi geldi. Bu toplantının tutanaklarının çarşamba günü açıklanması bekleniyor ve analistler, tutanaklarda para politikasının geleceğine dair ipuçlarının aranacağını ifade ediyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam etmekte. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Trump'ın tarifelerinin fiyatlar üzerinde ılımlı bir etki yapmasını beklediğini dile getirdi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise faiz oranlarında yakın zamanda değişiklik için bir neden görmediğini kaydetti.

Analistler, para piyasalarında Fed'in yılın ilk faiz indirim tarihine ilişkin fiyatlamalarda da oynaklığın sürdüğünü belirtiyor. Temmuz ayı, olası faiz indirimi için öne çıkarken, makroekonomik veriler ve ticaret politikasına yönelik haber akışının bu fiyatlamaları değiştirebileceği vurgulanıyor.

Makroekonomik verilerde ise New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, şubat ayında 5,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Kurumsal tarafta, Intel'in hisseleri, TSMC ve Broadcom'un şirkete yatırım yapmayı değerlendirdiğine dair gelen haberler sonrasında yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı
2
Fitch: ABD'nin Ticaret Politikası Belirsizliği Artırıyor
3
AB, Rusya'ya Yaptırımlarını Sıkı Tutmaya Devam Ediyor
4
Garanti BBVA Genel Müdürü Akten'den Ekonomi Değerlendirmesi
5
Ticaret Bakanlığı, Uzaktan Eğitimde En Etkin Bakanlık Ödülünü Kazandı
6
Uraloğlu, 4. Küresel Yol Güvenliği Konferansı'nda Protesto Etti
7
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'da Güncel Alış ve Satış Fiyatları

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık