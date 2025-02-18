New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York borsası, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 44.525 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 6.120,13 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,34'lük bir yükselişle 20.094,28 puana ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarına ilişkin haber akışı, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Dün Başkanlar Günü dolayısıyla kapalı olan pay piyasaları, haftanın ilk işlem gününe karışık bir başlangıç yapmış durumda.

Analistler, Trump'ın ticaret ve ekonomi politikaları karşısında ABD Merkez Bankası (Fed)'nın atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin de yatırımcılar için önemli olduğunu belirtiyor. Fed'in son toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğu bilgisi geldi. Bu toplantının tutanaklarının çarşamba günü açıklanması bekleniyor ve analistler, tutanaklarda para politikasının geleceğine dair ipuçlarının aranacağını ifade ediyor.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam etmekte. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Trump'ın tarifelerinin fiyatlar üzerinde ılımlı bir etki yapmasını beklediğini dile getirdi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise faiz oranlarında yakın zamanda değişiklik için bir neden görmediğini kaydetti.

Analistler, para piyasalarında Fed'in yılın ilk faiz indirim tarihine ilişkin fiyatlamalarda da oynaklığın sürdüğünü belirtiyor. Temmuz ayı, olası faiz indirimi için öne çıkarken, makroekonomik veriler ve ticaret politikasına yönelik haber akışının bu fiyatlamaları değiştirebileceği vurgulanıyor.

Makroekonomik verilerde ise New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, şubat ayında 5,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Kurumsal tarafta, Intel'in hisseleri, TSMC ve Broadcom'un şirkete yatırım yapmayı değerlendirdiğine dair gelen haberler sonrasında yüzde 8'in üzerinde değer kazandı.