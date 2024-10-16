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New York Borsası Rekor Kırarak Yükselişle Kapandı

New York borsası, Dow Jones endeksiyle birlikte kapanış rekoru tazeledi. Yatırımcılar, yeni makroekonomik verileri bekliyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 23:41
New York Borsası Rekor Kırarak Yükselişle Kapandı

New York Borsası Yükselişle Kapatıyor

New York borsası, günü yükselişle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti. Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puanlık bir artış gösterdi ve yüzde 0,79 değer kazanarak 43.077,70 puana ulaştı. Bu, endeksin yeni bir kapanış rekoru kırması anlamına geliyor.

Diğer Endekslerdeki Gelişmeler

S&P 500 endeksi %0,47 artışla 5.842,47 puana yükseldi. Nasdaq endeksi ise %0,28 kazançla 18.367,08 puana çıkmayı başardı.

Şirketlerden Gelen Finansal Sonuçlar

ABD'deki şirketler, finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken, dünkü kayıpların bir kısmı telafi edildi. Morgan Stanley, 2023 yılının üçüncü çeyreğindeki net karının yıllık %32 arttığını duyurdu. Bunun yanı sıra, beklenenin üzerinde gerçekleşen kar ve gelirle, bankanın hisseleri %6,5 değer kazandı.

Hava Yollarında Yükseliş

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, beklentilerin üstünde sonuçlar açıklayınca hisseleri %12,4 oranında artış gösterdi.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin’in fiyatı 68.400 dolara yaklaşarak, temmuz ayından beri en yüksek seviyesini gördü. Coinbase’in hisseleri %7,2, Marathon Digital’ın hisseleri %6,9 ve Riot Platforms’un hisseleri %3,5 artış kaydetti.

Makroekonomik Veriler ve Mortgage Faizleri

ABD'de, eylülde ithalat fiyat endeksi aylık bazda %0,4, ihracat fiyat endeksi ise %0,7 azalış gösterdi. 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı ise geçen hafta %6,52’ye çıkarak en yüksek seviyede kaydedildi. Mortgage başvurularındaki düşüş ise %17 olarak belirlendi.

Piyasa Beklentileri

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak perakende satış ve sanayi üretimi verilerine yönelik bir bekleyiş içinde olduklarını belirtiyor. Ayrıca, Intel’in hisseleri, Çin siber güvenlik kurumunun Intel ürünlerini inceleme çağrısı sonrası %1,5 değer kaybetti.

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